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20 мая 2017, 16:55 | Футбол: Первый дивизион | ГТРК «Кубань»

Футбольная «Кубань» закончила сезон яркой победой

В Краснодаре 20 мая встречались ФК «Кубань» и «Спартак-Нальчик». Последняя игра сезона не могла продвинуть клуб в турнирной таблице, но принесла радость болельщикам. Ведь «желто-зеленые» отметились сразу тремя голами.

Последняя игра сезона не могла продвинуть клуб в турнирной таблице но тем не менее принесла радость болельщикам. Увеличить
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Особо отличился во время игры Никита Маляров. На 4-й и 60-й минутах он забил по голу. Еще один раз фанаты не могли спокойно усидеть на трибунах, когда мяч полетел в ворота «Спартака-Нальчика» на 16-й минуте.

Единственный гол, которым смогли отметиться соперники «желто-зеленых», был реализован на 90-й минуте с пенальти.

ФК «Кубань» остается играть в ФНЛ. А вот «Спартак-Нальчик» находится в зоне риска и может на следующий сезон встретить в ПФЛ.
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