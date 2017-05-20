Футбольная «Кубань» закончила сезон яркой победой

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Особо отличился во время игры Никита Маляров. На 4-й и 60-й минутах он забил по голу. Еще один раз фанаты не могли спокойно усидеть на трибунах, когда мяч полетел в ворота «Спартака-Нальчика» на 16-й минуте.

Единственный гол, которым смогли отметиться соперники «желто-зеленых», был реализован на 90-й минуте с пенальти.

ФК «Кубань» остается играть в ФНЛ. А вот «Спартак-Нальчик» находится в зоне риска и может на следующий сезон встретить в ПФЛ.