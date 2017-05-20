«СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах за право выступать в РФПЛ

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Таким образом, «СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах с 13-й командой российской Премьер-Лиги за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне.

На 14-й минуте Александр Черевко вывел «СКА-Хабаровск» вперёд, а в начале второго тайма Руслан Корян с пенальти сделал счёт 2:0. Однако «Тамбов», которому для того, чтобы занять четвёртое место, нужна была только победа, сумел отыграться — на 60-й минуте Денис Дорожкин сократил разрыв в счёте, а четыре минуты спустя Валерий Сорокин счёт сравнял.

«Енисей» в заключительном туре в гостях обыграл вылетевший из ФНЛ «Нефтехимик» (2:0). Голами отметились Сергей Самодин и Артур Саркисов.

«Енисей» в прошлом туре обеспечил участие в переходных матчах, а сегодня отстоял третье место. Команда из Красноярска сыграет с клубом, занявшим 14-е место в РФПЛ.

Первые переходные матчи пройдут на полях клубов ФНЛ (25 мая), ответные — РФПЛ (28 мая).