Защитник «Спартака-2» Хомуха успешно перенёс операцию и вернётся через 4 месяца

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По его словам, 22-летний футболист, получивший перелом ноги, вернётся на поле через четыре месяца.

«Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор Барков А. А. как всегда на высоте. Ваню через 4 месяца увидите на поле!» — написал Вартапетов в своём «твиттере».

Хомуха получил травму в домашнем матче 37-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками» (4:0) 14 мая.