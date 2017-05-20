Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29807706/
20 мая 2017, 11:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Защитник «Спартака-2» Хомуха успешно перенёс операцию и вернётся через 4 месяца

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил об успешно проведённой операции защитнику «Спартака-2» Ивану Хомухе.

Глава медицинского департамента Спартака Михаил <span class=error>Вартапетов</span> сообщил об успешно проведённой операции защитнику Спартака-2 <span class=error>Ивану</span> <span class=error>Хомухе</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, 22-летний футболист, получивший перелом ноги, вернётся на поле через четыре месяца.

«Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор Барков А. А. как всегда на высоте. Ваню через 4 месяца увидите на поле!» — написал Вартапетов в своём «твиттере».

Хомуха получил травму в домашнем матче 37-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками» (4:0) 14 мая.

Спартак-2
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Комитет по этике РФС вынес замечание игроку «Спартака-2» Мелкадзе за оскорбление судей

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес замечание полузащитнику футбольного клуба «Спартак-2» Георгию Мелкадзе за публичное оскорбление судей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Семен Андреев.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото