Андрей Талалаев: Задача — продлить сезон
На верхних этажах турнирной таблицы ФНЛ еще жива одна интрига: «СКА-Хабаровск» и «Тамбов» в очной встрече разыграют последнюю путевку в стыковые матчи.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для гостей, впервые в своей истории поднявшихся во второй по силе дивизион российского футбола, такой сценарий еще недавно казался почти невероятным, о чем честно рассказал в интервью «Советскому спорту» главный тренер клуба.
— Не напомните, как формулировалась задача на сезон, когда вы принимали команду?
— Поскольку клуб шел тогда на семнадцатом месте, она была предельно проста: выжить в ФНЛ. О
— Чартером полетите?
— Нет, регулярным рейсом из Москвы, куда приехали поездом. Мы живем по средствам, соревнуясь с клубами, чьи бюджеты в разы выше нашего.
— Но хоть повышенные премиальные за возможный выход в стыки предусмотрены?
— Нет — бюджет был принят один раз и по ходу сезона в сторону увеличения не пересматривался. Да мы в последнее время и так успехами своими бухгалтерию клубную едва не разорили.
— Спрошу прямо: клуб, а главное, город структурно готовы к выступлению в элите?
— Об этом разговоров у нас еще не было, ведь даже победа в Хабаровске — это только выход в следующую стадию. Хотя не скрою: сезон настолько удачно складывается, что хочется его продлить, и слетать
— По некоторым отзывам вашу команду в предстоящей встрече можно считать фаворитом…
— Даже не знаю, радоваться этому или удивляться — профессия наша непредсказуема, вчера идешь в хвосте, а сегодня тебя уже в
— А что беспокоит перед решающим матчем первенства?
— Да хотя бы назначение на игру арбитра из Благовещенска — хотелось бы видеть судью не из региона соперника. Впрочем, у нас за все первенство к судейскому корпусу претензий не было — надеюсь, и теперь не возникнет.
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