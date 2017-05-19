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19 мая 2017, 20:37 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Андрей Талалаев: Задача — продлить сезон

На верхних этажах турнирной таблицы ФНЛ еще жива одна интрига: «СКА-Хабаровск» и «Тамбов» в очной встрече разыграют последнюю путевку в стыковые матчи.

На верхних этажах турнирной таблицы <span class=error>ФНЛ</span> еще жива одна интрига: <span class=error>СКА</span>-Хабаровск и Тамбов в очной встрече разыграют последнюю путевку. Увеличить
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Для гостей, впервые в своей истории поднявшихся во второй по силе дивизион российского футбола, такой сценарий еще недавно казался почти невероятным, о чем честно рассказал в интервью «Советскому спорту» главный тренер клуба.

— Не напомните, как формулировалась задача на сезон, когда вы принимали команду?
— Поскольку клуб шел тогда на семнадцатом месте, она была предельно проста: выжить в ФНЛ. О чем-то большем тогда мечтать не приходилось. До РПФЛ было так же далеко, как, например, от Тамбова до Хабаровска.

— Чартером полетите?
— Нет, регулярным рейсом из Москвы, куда приехали поездом. Мы живем по средствам, соревнуясь с клубами, чьи бюджеты в разы выше нашего.

— Но хоть повышенные премиальные за возможный выход в стыки предусмотрены?
— Нет — бюджет был принят один раз и по ходу сезона в сторону увеличения не пересматривался. Да мы в последнее время и так успехами своими бухгалтерию клубную едва не разорили.

— Спрошу прямо: клуб, а главное, город структурно готовы к выступлению в элите?
— Об этом разговоров у нас еще не было, ведь даже победа в Хабаровске — это только выход в следующую стадию. Хотя не скрою: сезон настолько удачно складывается, что хочется его продлить, и слетать куда-нибудь поближе — в Самару, например, или Оренбург….

— По некоторым отзывам вашу команду в предстоящей встрече можно считать фаворитом…
— Даже не знаю, радоваться этому или удивляться — профессия наша непредсказуема, вчера идешь в хвосте, а сегодня тебя уже в премьер-лигу сватают. Мне лестно читать и слышать такие отзывы о своей работе, но если мы и этот шаг сумеем сделать, то это будет уже гораздо ближе к подвигу, нежели к какой-то закономерности.

— А что беспокоит перед решающим матчем первенства?
— Да хотя бы назначение на игру арбитра из Благовещенска — хотелось бы видеть судью не из региона соперника. Впрочем, у нас за все первенство к судейскому корпусу претензий не было — надеюсь, и теперь не возникнет.

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Новости Первого дивизиона

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