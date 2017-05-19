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19 мая 2017, 19:57 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов по «делу Погребняка»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов после того, как бело-голубые исполнили решения Палаты по делу нападающего Павла Погребняка, сообщается на официальном сайте РФС.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с московского Динамо запрет на регистрацию новых футболистов после того как <nobr>бело-голубые</nobr> исполнили решения Палаты по делу нападающего Павла <span class=error>Погребняка</span> сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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Палата по разрешению споров РФС в начале февраля обязала «Динамо» погасить задолженность перед Погребняком и наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Клуб должен был выплатить 33-летнему нападающему задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года и проценты за задержку заработной платы.

«Удовлетворить заявление ФК “Динамо” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением “Динамо” решений палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года и от 30 января 2017 года снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с “Динамо”, наложенные в качестве обеспечительной меры. “Динамо” имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Динамо М
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