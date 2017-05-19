С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов по «делу Погребняка»

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Палата по разрешению споров РФС в начале февраля обязала «Динамо» погасить задолженность перед Погребняком и наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Клуб должен был выплатить 33-летнему нападающему задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года и проценты за задержку заработной платы.

«Удовлетворить заявление ФК “Динамо” о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением “Динамо” решений палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года и от 30 января 2017 года снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с “Динамо”, наложенные в качестве обеспечительной меры. “Динамо” имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.