Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29794324/
19 мая 2017, 6:50 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

За билет на игру владивостокского «Луча» предлагают не платить деньги

Для привлечения зрителей на матч заключительного тура первенства ФНЛ «Мордовия» — «Луч-Энергия», проведут специальную акцию, сообщает ИА «Дейта».

В случае выигрыша «Мордовия» останется в ФНЛ. Болельщикам предлагают посетить игру бесплатно.

Пропуском послужит атрибутика клуба — шарф, футболка, бейсболка и т. д. — или георгиевская ленточка как символ победы. Пользователей «ВКонтакте» пропустят за репост — достаточно показать контролёру опубликованную запись на своей страничке. Матч начнётся в 14:00 мск.

Встреча является определяющей для обоих команд. «Мордовия», которая только в прошлом туре вышла из зоны вылета, отстает от «Луча-Энергии» на 2 очка и в случае победы гарантирует себе сохранение места в футбольной национальной лиге. «Лучу-Энергии», чтобы не зависеть от турнирных раскладов необходимо прерывать 14-ти матчевую безвыигрышную серию и также побеждать.

Василий Кучин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

"Адмирал" сыграет в хоккей со сборной Южной Кореи

В субботу ярмарка на Центральной площадки не порадует владивостокцев

Конкурсный просмотр в Академию балета проходит в Приморье (видео)