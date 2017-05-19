За билет на игру владивостокского «Луча» предлагают не платить деньги

В случае выигрыша «Мордовия» останется в ФНЛ. Болельщикам предлагают посетить игру бесплатно.

Пропуском послужит атрибутика клуба — шарф, футболка, бейсболка и т. д. — или георгиевская ленточка как символ победы. Пользователей «ВКонтакте» пропустят за репост — достаточно показать контролёру опубликованную запись на своей страничке. Матч начнётся в 14:00 мск.

Встреча является определяющей для обоих команд. «Мордовия», которая только в прошлом туре вышла из зоны вылета, отстает от «Луча-Энергии» на 2 очка и в случае победы гарантирует себе сохранение места в футбольной национальной лиге. «Лучу-Энергии», чтобы не зависеть от турнирных раскладов необходимо прерывать 14-ти матчевую безвыигрышную серию и также побеждать.

Василий Кучин.