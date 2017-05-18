Власти Ленобласти планируют найти спонсора для ФК «Тосно» на ПМЭФ-2017

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума планирует переговоры с возможными партнерами клуба. В них примут участие руководители компании Fort Group и представители бизнеса, выразившие заинтересованность в партнерстве, спонсорстве либо иных схемах поддержки областной команды», — сообщили в пресс-службе. Ранее губернатор отмечал, что региональные власти должны развивать детский и массовый спорт, а к поддержке спорта высших достижений необходимо привлекать частный бизнес и профильные федерации.

«Тосно» досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. На следующий сезон в качества домашней арены заявлен стадион «Петровский», который пока является домашним для «Зенита».