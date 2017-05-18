Главный тренер «Шинника» Побегалов продлил контракт с клубом

Новое соглашение рассчитано на один год.

Российский специалист возглавляет «Шинник» с 2012 года, при этом он работал с ярославской командой также с 1992 по 2004 год и с 2010 по 2011 год. В текущем сезоне подопечные Побегалова за тур до финиша сезона в ФНЛ занимают в таблице седьмое место.

«Всей своей предыдущей работой Побегалов завоевал заслуженное уважение как у футбольных специалистов, так и у многочисленных поклонников команды», — говорится на официальном сайте «Шинника».