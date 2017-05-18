Суд принял заявление компании-кредитора по делу о банкротстве ФК «Кубань»
КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань». Об этом сообщается в материалах на сайте суда.
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«Принять к производству заявление ООО “Ростовская управляющая компания” как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару», — говорится в решении арбитража.
Сумма задолженности клуба перед управляющей компанией в материалах суда не указывается.
Ранее ТАСС сообщал, что инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба «Кубань». Дело рассматривается в суде первой инстанции. Впоследствии, рассмотрев заявление налоговой, суд принял решение оставить его без движения, поскольку не нашёл в документах подтверждения отправки должнику копий этих материалов.
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