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18 мая 2017, 8:57 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Суд принял заявление компании-кредитора по делу о банкротстве ФК «Кубань»

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань». Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Сумма задолженности клуба перед управляющей компанией в материалах суда не указывается. Увеличить
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«Принять к производству заявление ООО “Ростовская управляющая компания” как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару», — говорится в решении арбитража.

Сумма задолженности клуба перед управляющей компанией в материалах суда не указывается.

Ранее ТАСС сообщал, что инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом футбольного клуба «Кубань». Дело рассматривается в суде первой инстанции. Впоследствии, рассмотрев заявление налоговой, суд принял решение оставить его без движения, поскольку не нашёл в документах подтверждения отправки должнику копий этих материалов.

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