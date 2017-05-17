Защитник «Кубани» Гапон был успешно прооперирован

Об этом сообщает пресс-служба клуба. На восстановление 26-летнему футболисту потребуется до трёх месяцев.

Гапон получил травму в матче 37-го тура ФНЛ с «Волгарём» (1:2). Операция по сопоставлению отломков правой плечевой кости прошла в плановом режиме и без осложнений. Руководитель медицинской службы «Кубани» Александр Линский рассказал о состоянии игрока.

«Сейчас футболист чувствует себя хорошо. Ближайшие дни — самый важный послеоперационный период — Евгений проведёт в стационаре под наблюдением специалистов, после чего для игрока начнётся время реабилитации. Срок полного восстановления при повреждениях подобного рода составляет до трёх месяцев», — рассказал Линский.