Комитет по этике РФС вынес замечание игроку «Спартака-2» Мелкадзе за оскорбление судей

«Учитывая принятые меры “Спартаком” и принесенные футболистом извинения, наложить на игрока следующую санкцию — замечание», — сказал Андреев.

После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тосно» (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в Instagram следующее: «Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты — и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку».

Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.