Комитет по этике РФС вынес замечание игроку «Спартака-2» Мелкадзе за оскорбление судей
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес замечание полузащитнику футбольного клуба «Спартак-2» Георгию Мелкадзе за публичное оскорбление судей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Семен Андреев.
«Учитывая принятые меры “Спартаком” и принесенные футболистом извинения, наложить на игрока следующую санкцию — замечание», — сказал Андреев.
После выездного матча 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тосно» (1:1), который прошел 29 апреля, Мелкадзе написал в Instagram следующее: «Судила бригада клоунов. Но забивай мы свои моменты — и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку».
Арбитром встречи был Олег Иванов из Воронежа.
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