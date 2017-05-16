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16 мая 2017, 17:46 | Футбол: Первый дивизион | «Газета.Ру»

«Томи», «Кубани» и «Лучу» отказано в выдаче лицензии РФС

15 мая в Москве состоялось последнее заседание Комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов в России.

По его итогам было вынесено решение отказать в выдаче лицензии на следующий сезон четырем клубам.

«Отказать в выдаче лицензии РФС на спортивный сезон 2017/2018 гг. футбольным клубам:

1. «Кубань» г. Краснодар 2. «Луч-Энергия» г. Владивосток 3. «Факел» г. Воронеж 4. «Томь» г. Томск, — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

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«Кубань» уведомила футболистов о реорганизации клуба

«Кубань» уведомила футболистов о реорганизации клуба

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Кубань» разослал игрокам команды уведомление о реорганизации акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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