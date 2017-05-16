«Томи», «Кубани» и «Лучу» отказано в выдаче лицензии РФС
15 мая в Москве состоялось последнее заседание Комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов в России.
По его итогам было вынесено решение отказать в выдаче лицензии на следующий сезон четырем клубам.
«Отказать в выдаче лицензии РФС на спортивный сезон 2017/2018 гг. футбольным клубам:
1. «Кубань» г. Краснодар 2. «Луч-Энергия» г. Владивосток 3. «Факел» г. Воронеж 4. «Томь» г. Томск, — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
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