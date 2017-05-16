Погребняк: «Динамо» ищет мне новый клуб? Может, после ближайшего матча выскажусь
Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что руководство
бело-голубых подыскивает ему новую команду.
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Ранее генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьёв сообщил, что у 33-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в Австралии, но сам игрок хочет остаться.
«Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Контракт Павла Погребняка с «Динамо» действует до лета 2018 года.
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