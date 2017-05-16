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16 мая 2017, 19:44 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Погребняк: «Динамо» ищет мне новый клуб? Может, после ближайшего матча выскажусь

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что руководство бело-голубых подыскивает ему новую команду.

Нападающий московского Динамо Павел <span class=error>Погребняк</span> прокомментировал новость о том что руководство <nobr>бело-голубых</nobr> подыскивает ему новую команду. Увеличить
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Ранее генеральный директор столичного клуба Евгений Муравьёв сообщил, что у 33-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в Австралии, но сам игрок хочет остаться.

«Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Контракт Павла Погребняка с «Динамо» действует до лета 2018 года.

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