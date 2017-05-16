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16 мая 2017, 11:05 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

«Лучу-Энергии» запретили играть в футбол в следующем сезоне

РФС отказал в лицензировании владивостокскому футбольному клубу, сообщает ИА «Дейта».

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«Луч-Энергия» наряду с еще несколькими российскими профессиональными футбольными клубами отвергнут специальной комиссией. Финансовые проблемы, задолженности перед игроками и персоналом — все это факторы, повлиявшие на решение РФС. Кроме того, имеются долги перед организациями, обеспечивающими функционирование клуба и его инфраструктуры.

Если в течение мая ситуация не исправится, владивостокский клуб в следующем сезоне не будет допущен к участию в чемпионатах России.

Василий Кучин.
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