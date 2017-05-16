Воронежский «Факел» лишили лицензии на спортивный сезон 2017/2018

Помимо нашего клуба, в список вошли краснодарская «Кубань», «Луч-Энергия» из Владивостока и «Томь». Об этом стало известно сегодня, 15 мая, по итогам заседаний Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов.

«У них есть возможность подать апелляционные жалобы в течение трёх дней с момента письменного уведомления. Предварительная дата заседания апелляционного комитета — 30 мая», — цитирует ТАСС начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина.

Напомним, в последней игре «Факел» не смог обыграть «Зенит-2» и потерял все шансы выйти в стыковые матчи за повышение в классе. Как отметил после встречи главный тренер «Факела» Павел Гусев, «команда пока не дотягивает до уровня Премьер-лиги. Но при этом две игры, с “Кубанью” и “Тюменью”, проигранные из-за судейских ошибок, повлияли на положение команды в турнире».

Последнюю игру «Факел» проведёт на домашнем поле 20 мая.