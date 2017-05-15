Георгий Мелкадзе: Лучше 90 минут в РФПЛ, чем 10 в Лиге чемпионов
Форвард «Спартака-2» — один из героев сезона ФНЛ, входит в топ-5 бомбардиров лиги. В понедельник нападающий дал интервью «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Матч с «Химками» в последнем туре сложился удачно с точки зрения результата, одержана крупная победа 4:0. С другой стороны, тяжелейшая травма Хомухи… Какое это произвело впечатление?
— Ужасное, никогда такого не доводилось видеть. Всей командой желаем Ивану удачи, пусть быстрее выздоравливает! Мы все время на связи, ждем информации — сколько ему восстанавливаться. А игра с «Химками» далась очень легко, быстро забили три гола, и во втором тайме расслабились.
— Мяч в ворота «Химок» стал для вас 11-м в первенстве ФНЛ. Какое впечатление производит этот турнир?
— Уровень хороший. Конечно, если сравнивать с
— «Динамо» выделяется на общем фоне?
— Да, игра у команды поставлена, я бы сказал, уровня
— Самые запоминающиеся встречи — именно с
— Не только. Еще с «Тосно». Матчи, кстати, похожие — мы уступали по ходу, сравнивали счет в конце и получали по ходу встреч красные карточки. У нас ведь самая молодая команда лиги, но сумели отыграться вдесятером.
— После «Тосно» вы назвали арбитров клоунами и теперь приглашены на заседание комитета по этике. Хотели бы
— В первую очередь, есть желание извиниться перед уважаемыми судьями за допущенное высказывание. Произнес эту фразу в пылу, не подумав. Всегда с большим уважением и почтением относился к работе футбольных арбитров, мне очень жаль, что я произнес эти слова. После финального свистка был раздосадован некоторыми решениями рефери, отчего и допустил это высказывание, чего, конечно, не имел права делать.
— Динамовец Сапета в первом круге отпраздновал взятие ворот «Спартака» жестом «жарю шашлык». Это задело?
— Разозлился. Но в той встрече был в запасе, а вот во втором круге старался играть так, чтобы эти шашлыки Сапета вообще не трогал.
— И это получилось — именно вы сравняли счет уже в компенсированное время.
— Да, но очень хотели победить. Хотя по тому, как складывался матч, хорошо, что сравняли. Считаю, что Сапета с этим жестом поступил неправильно. В
— Как в лиге относились к «Спартаку-2»?
— Все хотели нас обыграть, потому что мы — «Спартак», пусть и его второй состав. Со всеми пытаемся навязать свой футбол, не делим соперников на слабых и сильных.
— Какой самый сложный выезд в сезоне?
— Нижнекамск. Ужасное поле — глина лежит! Хорошо, что победили, взяв очень важные три очка.
— Вы в Хабаровск на матч Кубка летали с первой командой. Неприятное воспоминание?
— Да, проиграли. Плохо все, молодой состав вышел….
— Каррера ругался?
— Да нет, спокойно отнесся.
— А какая поездка самая позитивная?
— В Астрахань в этом году не летал, но по прошлому сезону очень приятные воспоминания — город хороший, поле отличное.
— В позапрошлом первенстве вы провели за основу два матча, в прошлом четыре, а в этом — лишь один. Почему так?
— Да,
— Говорили по ходу сезона с Каррерой — может быть, он сказал
— Да нет, не было такого.
— Правда, что ваш любимый форвард — Веллитон?
— Да.
— Немного странный выбор при наличии в нынешнем основном составе Луиза Адриану, Промеса и Зе Луиша.
— Может, и странный, но у каждого свой вкус. Мне больше нравился Веллитон — настырностью, агрессией. Любой команде нужен нападающий, который идет на каждый мяч.
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— Может, чувство юмора. Когда я только пришел в основу, он тренировался с нами. Шутил смешно, хотя не очень хорошо знал русский.
— Это как?
— Слова каверкал на русском. Мне приятно вспоминать тренировки с ним.
— Те ребята, с которыми вы пересекались на юношеском чемпионате Европы, уже выстрелили — например, француз Коман и испанец Асенсио. Почему наша молодежь так долго созревает?
— Даже не знаю, что сказать… Как командой мы хорошо выглядим, а вот по отдельности не очень ладится.
— Какие у вас планы на будущее?
— Мне нужна игровая практика в
— Смотрите на варианты аренды, если не удастся пробиться в основной состав?
— Да, именно так. Но пока определенности нет.
— Не хочется услышать гимн Лиги чемпионов?
— Я так скажу: лучше отыграть в
— Вы учитесь в университете на факультете спортивного менеджмента. Как бы вы изменили российский футбол?
— В первую очередь, сделал бы все, чтобы газоны на каждом стадионе РФПЛ привели в идеальное состояние.
— Отменили бы лимит на легионеров?
— Да.
— Странно слышать. Вы молоды и имеете российский паспорт. Зачем убирать ограничения для легионеров?
— Если в других лигах нет лимита, почему он должен быть в нашей?
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