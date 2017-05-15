Георгий Мелкадзе: Лучше 90 минут в РФПЛ, чем 10 в Лиге чемпионов

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— Матч с «Химками» в последнем туре сложился удачно с точки зрения результата, одержана крупная победа 4:0. С другой стороны, тяжелейшая травма Хомухи… Какое это произвело впечатление?

— Ужасное, никогда такого не доводилось видеть. Всей командой желаем Ивану удачи, пусть быстрее выздоравливает! Мы все время на связи, ждем информации — сколько ему восстанавливаться. А игра с «Химками» далась очень легко, быстро забили три гола, и во втором тайме расслабились.

— Мяч в ворота «Химок» стал для вас 11-м в первенстве ФНЛ. Какое впечатление производит этот турнир?

— Уровень хороший. Конечно, если сравнивать с премьер-лигой, там все серьезнее. Но главное, что выступления в ФНЛ — отличная подготовка для тех, кто хочет прогрессировать и со временем попасть в РФПЛ.

— «Динамо» выделяется на общем фоне?

— Да, игра у команды поставлена, я бы сказал, уровня премьер-лиги. Она заслуженно выиграла турнир.

— Самые запоминающиеся встречи — именно с бело-голубыми?

— Не только. Еще с «Тосно». Матчи, кстати, похожие — мы уступали по ходу, сравнивали счет в конце и получали по ходу встреч красные карточки. У нас ведь самая молодая команда лиги, но сумели отыграться вдесятером.

— После «Тосно» вы назвали арбитров клоунами и теперь приглашены на заседание комитета по этике. Хотели бы что-то сказать до начала слушаний?

— В первую очередь, есть желание извиниться перед уважаемыми судьями за допущенное высказывание. Произнес эту фразу в пылу, не подумав. Всегда с большим уважением и почтением относился к работе футбольных арбитров, мне очень жаль, что я произнес эти слова. После финального свистка был раздосадован некоторыми решениями рефери, отчего и допустил это высказывание, чего, конечно, не имел права делать.

— Динамовец Сапета в первом круге отпраздновал взятие ворот «Спартака» жестом «жарю шашлык». Это задело?

— Разозлился. Но в той встрече был в запасе, а вот во втором круге старался играть так, чтобы эти шашлыки Сапета вообще не трогал.

— И это получилось — именно вы сравняли счет уже в компенсированное время.

— Да, но очень хотели победить. Хотя по тому, как складывался матч, хорошо, что сравняли. Считаю, что Сапета с этим жестом поступил неправильно. В какой-то мере мы за те «шашлыки» в ответной игре отомстили.

— Как в лиге относились к «Спартаку-2»?

— Все хотели нас обыграть, потому что мы — «Спартак», пусть и его второй состав. Со всеми пытаемся навязать свой футбол, не делим соперников на слабых и сильных.

— Какой самый сложный выезд в сезоне?

— Нижнекамск. Ужасное поле — глина лежит! Хорошо, что победили, взяв очень важные три очка.

— Вы в Хабаровск на матч Кубка летали с первой командой. Неприятное воспоминание?

— Да, проиграли. Плохо все, молодой состав вышел….

— Каррера ругался?

— Да нет, спокойно отнесся.

— А какая поездка самая позитивная?

— В Астрахань в этом году не летал, но по прошлому сезону очень приятные воспоминания — город хороший, поле отличное.

— В позапрошлом первенстве вы провели за основу два матча, в прошлом четыре, а в этом — лишь один. Почему так?

— Да, что-то тенденция не очень хорошая. Буду стараться прогрессировать.

— Говорили по ходу сезона с Каррерой — может быть, он сказал что-то особенное?

— Да нет, не было такого.

— Правда, что ваш любимый форвард — Веллитон?

— Да.

— Немного странный выбор при наличии в нынешнем основном составе Луиза Адриану, Промеса и Зе Луиша.

— Может, и странный, но у каждого свой вкус. Мне больше нравился Веллитон — настырностью, агрессией. Любой команде нужен нападающий, который идет на каждый мяч.

— Что-то удалось у бразильца перенять?

— Может, чувство юмора. Когда я только пришел в основу, он тренировался с нами. Шутил смешно, хотя не очень хорошо знал русский.

— Это как?

— Слова каверкал на русском. Мне приятно вспоминать тренировки с ним.

— Те ребята, с которыми вы пересекались на юношеском чемпионате Европы, уже выстрелили — например, француз Коман и испанец Асенсио. Почему наша молодежь так долго созревает?

— Даже не знаю, что сказать… Как командой мы хорошо выглядим, а вот по отдельности не очень ладится.

— Какие у вас планы на будущее?

— Мне нужна игровая практика в премьер-лиге.

— Смотрите на варианты аренды, если не удастся пробиться в основной состав?

— Да, именно так. Но пока определенности нет.

— Не хочется услышать гимн Лиги чемпионов?

— Я так скажу: лучше отыграть в премьер-лиге 90 минут, чем 10 в Лиге чемпионов. Мне на данный момент нужно выступать на уровне РФПЛ. А в главный клубный турнир Европы мне пока рано.

— Вы учитесь в университете на факультете спортивного менеджмента. Как бы вы изменили российский футбол?

— В первую очередь, сделал бы все, чтобы газоны на каждом стадионе РФПЛ привели в идеальное состояние.

— Отменили бы лимит на легионеров?

— Да.

— Странно слышать. Вы молоды и имеете российский паспорт. Зачем убирать ограничения для легионеров?

— Если в других лигах нет лимита, почему он должен быть в нашей?