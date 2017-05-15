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15 мая 2017, 18:22 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Гендиректор «Тосно»: Лицензирование клуба было отложено, причины мне неизвестны

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, как идут переговоры о проведении матчей команды на стадионе «Петровский», и сообщил, что лицензирование клуба на следующий сезон РФПЛ было отложено.

Генеральный директор <span class=error>Тосно</span> Вячеслав Матюшенко рассказал как идут переговоры о проведении матчей команды на стадионе Петровский и сообщил что лицензирование клуба на следующий сезон <span class=error>РФПЛ</span> было отложено. Увеличить
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«Договорённости с «Петровским» о проведении первых матчей сезона на этом стадионе пока нет.

Лицензирование «Тосно» было отложено. Причины, как и сроки рассмотрения заявки, мне неизвестны.

Контракты игроков? Всеми контрактами и их продлением будем заниматься после окончания первенства, — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Тосно
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