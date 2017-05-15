Гендиректор «Тосно»: Лицензирование клуба было отложено, причины мне неизвестны

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«Договорённости с «Петровским» о проведении первых матчей сезона на этом стадионе пока нет.

Лицензирование «Тосно» было отложено. Причины, как и сроки рассмотрения заявки, мне неизвестны.

Контракты игроков? Всеми контрактами и их продлением будем заниматься после окончания первенства, — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.