Тренер воронежского «Факела»: «До уровня Премьер-лиги не дотягиваем»

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«Факел» не дотягивает до уровня Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) по финансовому положению и уровню инфраструктуры клуба, заявил главный тренер сине-белых Павел Гусев на послематчевой пресс-конференции в воскресенье, 14 мая. Футболисты воронежского клуба сыграли вничью с «Зенитом-2», потеряв шансы на участие в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ.

По словам Павла Гусева, сделать шаг в стыковые матчи «Факелу» помешал «сильный психологический удар», полученный в двух играх подряд.

— Первый — пенальти на 93 минуте в наши ворота в матче с «Кубанью». Даже контрольно-квалификационная комиссия признала, что его и близко не было. Сыграли свою роль три пенальти в Тюмени, из которых двух тоже близко не было. Очень хотят болельщики, чтобы команда играла в Премьер-лиге, но чтобы команда боролась за выход в высший дивизион, необходимы ряд условий. По ним мы пока не дотягиваем до уровня Премьер-лиги: это инфраструктура клуба, финансовая составляющая — много моментов. В прошлом сезоне мы тоже боролись за повышение, но помешало стечение обстоятельств. В этом сезоне однозначно на положение нашей команды повлияли две игры — с «Кубанью» и «Тюменью», — процитировала пресс-служба «Факела» Павла Гусева.