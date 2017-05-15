ФК «Динамо» предложил главному тренеру Калитвинцеву продлить контракт
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб «Динамо» предложил главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву продлить соглашение, теперь руководство ждет ответа от специалиста. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
бело-голубых Евгений Муравьев.
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«Динамо» подписало контракт с Калитвинцивем летом 2016 года сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. Как рассказал Муравьев ТАСС, в середине сезона
«Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, — рассказал Муравьев. — И сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним».
«В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа», — добавил он.
По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. По руководством Калитвинцева команда досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и участие в следующем сезоне
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