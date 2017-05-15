ФК «Динамо» предложил главному тренеру Калитвинцеву продлить контракт

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«Динамо» подписало контракт с Калитвинцивем летом 2016 года сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. Как рассказал Муравьев ТАСС, в середине сезона бело-голубые переподписали соглашение со специалистом на новых условиях.

«Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, — рассказал Муравьев. — И сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним».

«В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа», — добавил он.