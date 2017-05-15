Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29742698/
15 мая 2017, 11:19 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

ФК «Динамо» предложил главному тренеру Калитвинцеву продлить контракт

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб «Динамо» предложил главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву продлить соглашение, теперь руководство ждет ответа от специалиста. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

Как рассказал ТАСС генеральный директор <nobr>бело-голубых</nobr> Евгений Муравьев в соглашении с Калитвинцевым есть опция которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Динамо» подписало контракт с Калитвинцивем летом 2016 года сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. Как рассказал Муравьев ТАСС, в середине сезона бело-голубые переподписали соглашение со специалистом на новых условиях.

«Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, — рассказал Муравьев. — И сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним».

«В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа», — добавил он.

По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. По руководством Калитвинцева команда досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и участие в следующем сезоне премьер-лиги.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Гендиректор: Погребняк имеет предложение из Австралии, но не хочет уходить из «Динамо»

Гендиректор: Погребняк имеет предложение из Австралии, но не хочет уходить из «Динамо»

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Павел Погребняк имеет достойное предложение от австралийской команды, но не хочет уходить из стана бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Бюджет баскетбольной Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 оказался профицитным

ФК "Динамо" предложил главному тренеру Калитвинцеву продлить контракт

Лыжники-спринтеры группы Каминского начнут подготовку к олимпийскому сезону 20 мая в Крыму