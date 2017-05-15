Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29741961/
15 мая 2017, 10:27 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Гендиректор: Погребняк имеет предложение из Австралии, но не хочет уходить из «Динамо»

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Павел Погребняк имеет достойное предложение от австралийской команды, но не хочет уходить из стана бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

Динамо ищет новый клуб форварду но тот не хочет находить компромисс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Погребняк перешел в «Динамо» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел девять матчей — восемь в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), один в Кубке России — и не забил ни одного мяча. По информации СМИ, заработная плата игрока составляет порядка двух миллионов евро.

«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс — этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши», — сказал Муравьев.

«У него еще год действует контракт с “Динамо”, но Павел особо никуда не рвется, — продолжил он. — Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в “Динамо”. При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего».

«По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал», — подытожил специалист.

Погребняк ранее выступал за московский «Спартак», «Томь», санкт-петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», а также английские «Фулхэм» и «Рединг». В составе сине-бело- голубых нападающий становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), а также лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с десятью голами.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 позиций

"Анахайм" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"

"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА