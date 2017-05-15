Гендиректор: Погребняк имеет предложение из Австралии, но не хочет уходить из «Динамо»

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Погребняк перешел в «Динамо» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел девять матчей — восемь в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), один в Кубке России — и не забил ни одного мяча. По информации СМИ, заработная плата игрока составляет порядка двух миллионов евро.

«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс — этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши», — сказал Муравьев.

«У него еще год действует контракт с “Динамо”, но Павел особо никуда не рвется, — продолжил он. — Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в “Динамо”. При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего».

«По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал», — подытожил специалист.