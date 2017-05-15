Воронежский «Факел» после игры с «Зенитом-2» лишился шансов выйти в премьер-лигу

«Факелу» нужно было победить в этой игре, чтобы выйти в премьер-лигу. Но счет получился 1:1. «Зенитовцы» забили гол в начале матча, в воронежцы смогли сравнять счет лишь на 70-й минуте матча.

«Пропустили нелепый гол из-за несогласованных действий вратаря и центрального защитника, — рассказал после игры тренер «Факела» Павел Гусев. — Начинать с форой в минус один мяч тяжело.

Наставник пояснил, что для попадания «Факела» в премьер-лигу нужен ряд условий, по которым воронежцы пока не дотягивают.

«Это инфраструктура клуба, финансовая составляющая — много моментов, — отметил Павел Гусев. — В прошлом сезоне мы тоже боролись за повышение, но помешало стечение обстоятельств. В этом сезоне однозначно две игры, с “Кубанью” и “Тюменью”, повлияли на положение нашей команды».