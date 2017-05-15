Воронежский «Факел» после игры с «Зенитом-2» лишился шансов выйти в премьер-лигу
В воскресенье, 14 мая, воронежский «Факел» сыграл вничью с командой «Зенит-2». Встреча проходила в
Санкт-Петербурге.
«Факелу» нужно было победить в этой игре, чтобы выйти в
«Пропустили нелепый гол
Наставник пояснил, что для попадания «Факела» в
«Это инфраструктура клуба, финансовая составляющая — много моментов, — отметил Павел Гусев. — В прошлом сезоне мы тоже боролись за повышение, но помешало стечение обстоятельств. В этом сезоне однозначно две игры, с “Кубанью” и “Тюменью”, повлияли на положение нашей команды».
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