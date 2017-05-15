Вход на матч «СКА-Хабаровск» с клубом «Тамбов» будет бесплатным

Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.

20 мая в 19.00 футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на стадионе им. Ленина проведет заключительный матч ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона 2016−2017гг. с командой «Тамбов». Руководство нашего клуба приняло решение сделать вход на матч бесплатным, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Во встрече с прямым конкурентом в споре за место в заветной четверке, которое дает право бороться в стыковых матчах за право выхода в Премьер-лигу, нашей команде как никогда необходима поддержка болельщиков. В связи с этим, руководством ФК «СКА-Хабаровск» принято решение сделать вход на матч с ФК «Тамбов» бесплатным.

Бесплатные билеты болельщикам можно будет получить в день игры в кассах стадиона им. Ленина, начиная с 16 часов.