Вход на матч «СКА-Хабаровск» с клубом «Тамбов» будет бесплатным
Встреча за место в заветной четвёрке состоится 20 мая.
Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.
20 мая в 19.00 футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на стадионе им. Ленина проведет заключительный матч
Во встрече с прямым конкурентом в споре за место в заветной четверке, которое дает право бороться в стыковых матчах за право выхода в
Бесплатные билеты болельщикам можно будет получить в день игры в кассах стадиона им. Ленина, начиная с 16 часов.
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