«Енисей» сыграет в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ

Футболисты «Енисея» гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу. Это стало известно после окончания 36 тура первенства ФНЛ.

В рамках игрового дня красноярцы на своем поле принимали «Тюмень» и добились минимальной победы со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил Артур Малоян, «взорвав» трибуны Центрального стадиона точным ударом с линии штрафной.

После этой победы «Енисей» набрал 60 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. Чтобы досрочно обеспечить себе выход в «стыки», подопечным Андрея Тихонова нужно было надеяться на осечки конкурентов — «СКА-Хабаровска» и «Тамбова». В итоге хабаровчане проиграли «Тосно» (1:3), а тамбовский коллектив поделил очки с «Нефтехимиком» (1:1). Таким образом, красноярцы уже точно не опустятся ниже четвертого места.

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после игры с «Тюменью» признался, что не станет запрещать футболистам праздновать выход в стыковые матчи. Также специалист отметил, что намерен сыграть с «Нефтехимиком» основным составом, невзирая на статус соперника (команда из Нижнекамска уже не поднимется выше последнего места).

«Каждый из игроков зайдет куда-нибудь и отметит, вопросов нет, они заслужили, сделали свое дело хорошо. Я сам играл в футбол и прекрасно понимаю игроков. У нас доверительные отношения с ребятами. Когда я говорю, что можно отдохнуть и отпраздновать — вопросов нет.

В Нижнекамск полетит основной состав? Основной! Никто не отменял три очка, премиальные, в конце концов. Мы не в премьер-лиге, здесь премиальные не такие большие, у каждого семьи, дети, родители… У нас нормальная команда, есть замены. Если у кого-то будут микротравмы, мышечные травмы, то, конечно, дадим отдохнуть, — сказал Тихонов журналистам.

В переходных матчах за право сыграть в РФПЛ «Енисей» сыграет с «Оренбургом», самарскими «Крыльями Советов» или тульским «Арсеналом». Теоретически красноярцы также могут сразиться с «Уралом» (Екатеринбург) или «Анжи» (Махачкала). Конкретный соперник станет известен 21 мая.

Тихонов заявил, что не видит разницы, с кем играть.

«Какая разница с кем играть, наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из РФПЛ, даже нижней части таблицы, она лучше или на уровне первых команд ФНЛ», — отметил Тихонов.

Сезон в первенстве ФНЛ завершится 20 мая. «Енисей» сыграет заключительный матч чемпионата в Нижнекамске. Вторую путевку в стыковые встречи разыграют между собой «СКА-Хабаровск» и «Тамбов». При этом красноярцы могут опуститься на 4-е место, если проиграют «Нефтехимику», а Хабаровск выиграет свой матч.

Первая игра за право выхода в РФПЛ пройдет 25 мая в Красноярске. Ответный матч намечен на 28 мая. В случае одинакового исхода двух игр назначается дополнительное время и серия пенальти.

Добавим, текущий сезон стал лучшим в истории красноярского футбола. До этого максимальным результатом было 8-е место в первенстве ФНЛ сезоне 2014/2015 годов.