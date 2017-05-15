Страшная травма спартаковца Хомухи. Подробности
В матче ФНЛ «Спартак-2» — «Химки» тяжелейшее повреждение получил защитник
красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧТО ПРОИЗОШЛО
Вот как описывает эпизод официальный сайт «Спартака»: «К огромному сожалению, крупная победа спартаковцев была омрачена серьезной травмой Хомухи. На 77-й минуте Мостовой подкатился под спартаковского защитника недалеко от нашей штрафной. В итоге Хомуху унесли с поля на носилках».
Вот фрагмент отчета о матче с сайта «Химок»: «На 78-й минуте в игровом противоборстве с нашим активным полузащитником тяжелую травму получил спартаковец Иван Хомуха. Защитника
После стыка Мостового и Хомухи раздался крик спартаковца, а стоящие рядом футболисты сразу показали жестами необходимость замены. Более того: штабу команду сразу стали кричать: «Необходима скорая, ногу сломали!». Комментатор матча процитировал защитника «Спартака» Евгения Макеева: «Конец ноге».
На поле выехала каталка, на которую положили Хомуху и увезли к карете «Скорой помощи».
КАКОВ ДИАГНОЗ
Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал корреспонденту «СЭ», что защитник’Спартака-2 Иван Хомуха находится в больнице и проходит обследование.
— Хомуха сейчас находится в приемном отделении в больнице, идет обследование, — сказал Вартапетов. — Подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков. Произошел игровой эпизод.
ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ И ИГРОКИ
Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер «Спартака-2»:
— Прежде всего, хочу поддержать Ваню Хомуху. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что его травма не такая тяжелая, как казалось поначалу. Сейчас Иван едет в институт Склифософского. Там определят характер повреждения.
Владислав РАДИМОВ, главный тренер «Зенита-2»:
— Здоровья тебе, Иван Хомуха! Ты обязательно вернешься и станешь еще сильнее!
Денис ДАВЫДОВ, игрок «Спартака-2»:
— Хочу пожелать здоровья нашему игроку Ивану Хомухе!! Конечно, травмы в нашем виде спорта неизбежны! Мы выиграли с крупным счётом, но никакие очки не заменят здоровья нашего товарища! Здоровья Ванес!!!
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