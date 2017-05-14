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14 мая 2017, 21:08 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Мордовия» в гостях победила «Спартак-Нальчик» и покинула зону вылета ФНЛ

В матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Мордовия» на выезде обыграла со счётом 3:1 «Спартак-Нальчик».

В матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги Мордовия на выезде обыграла со счётом 3:1 Спартак-Нальчик. Увеличить
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Команда из Саранска вышла вперёд на 12-й минуте, когда точным ударом отметился Илья Петров. На 27-й минуте Владислав Сысуев сделал счёт 2:0, а за несколько минут до конца первого тайма Павел Игнатович довёл счёт до разгромного. В начале второго тайма хозяева смогли один мяч отыграть — на 52-й минуте этот сделал Олег Мурачёв.

В таблице ФНЛ «Мордовия» (39 очков) занимает 15-е место, а «Спартак-Нальчик» (38) — 18-е.

Мордовия
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