«Зенит-2» сыграл вничью с «Факелом», «Спартак-2» разгромил «Химки»

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Питерцы за тур до конца идут на 13-м месте, в 1 очке от зоны вылета. Воронежский клуб занимает девятое место.

В другом поединке «Спартак-2» забил 4 безответных мяча «Химкам» и поднялся на шестое место. «Химки» остались на 11-м месте.

Первенство России.

ФНЛ.

37-й тур.

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Воронеж) — 1:1 (1:0).

Голы: Евсеев, 6 (1:0). Бирюков, 70 (1:1).

«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук (Батютин, 71), Сиротов, Зырянов (Бавин, 68), Евсеев, Рязанцев (Камышев, 76), Погребняк.

«Факел»: Кобзев, Бурнаш (Тихий, 68), Иванов (Касьян, 74), Багаев, Осипенко, Курилов, Лукьянов, Нагибин (Арустамян, 46), Каюмов, Трошечкин, Бирюков.

Предупреждения: Зуев, 39. Зуйков, 90.

Судья: Кукуляк (Калуга).

«Спартак-2» (Москва) — «Химки» (Химки) — 4:0 (3:0).

Голы: Давыдов, 5 (1:0). Мелкадзе, 8 (2:0). Тимофеев, 22 (3:0). Тимофеев, 90+2 (4:0).

«Спартак-2»: Песьяков, Кутин, Хомуха (Лихачев, 81), Шанбиев (Сокол, 83), Макеев, Савичев, Самсонов, Полубояринов (Пантелеев, 76), Тимофеев, Давыдов, Мелкадзе (Руденко, 61).

«Химки»: Исупов, Малания, Чернышов, Заика, Лапин, Чатович (Мостовой, 46), Казаев (Гащенков, 81), Горячев (Петрусев, 46), Кокоев (Дворников, 46), Тюнин, Кузьмичев.

Предупреждения: Заика, 21. Тюнин, 52.

Удаление: Тюнин, 87.

Судья: Недвижай (Ставрополь).