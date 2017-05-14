«Зенит-2» сыграл вничью с «Факелом», «Спартак-2» разгромил «Химки»
«Зенит-2» и «Факел» сыграли вничью в матче 37-го тура первенства России в ФНЛ — 1:1.
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Питерцы за тур до конца идут на 13-м месте, в 1 очке от зоны вылета. Воронежский клуб занимает девятое место.
В другом поединке «Спартак-2» забил 4 безответных мяча «Химкам» и поднялся на шестое место. «Химки» остались на 11-м месте.
Первенство России.
ФНЛ.
37-й тур.
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Воронеж) — 1:1 (1:0).
Голы: Евсеев, 6 (1:0). Бирюков, 70 (1:1).
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук (Батютин, 71), Сиротов, Зырянов (Бавин, 68), Евсеев, Рязанцев (Камышев, 76), Погребняк.
«Факел»: Кобзев, Бурнаш (Тихий, 68), Иванов (Касьян, 74), Багаев, Осипенко, Курилов, Лукьянов, Нагибин (Арустамян, 46), Каюмов, Трошечкин, Бирюков.
Предупреждения: Зуев, 39. Зуйков, 90.
Судья: Кукуляк (Калуга).
«Спартак-2» (Москва) — «Химки» (Химки) — 4:0 (3:0).
Голы: Давыдов, 5 (1:0). Мелкадзе, 8 (2:0). Тимофеев, 22 (3:0). Тимофеев, 90+2 (4:0).
«Спартак-2»: Песьяков, Кутин, Хомуха (Лихачев, 81), Шанбиев (Сокол, 83), Макеев, Савичев, Самсонов, Полубояринов (Пантелеев, 76), Тимофеев, Давыдов, Мелкадзе (Руденко, 61).
«Химки»: Исупов, Малания, Чернышов, Заика, Лапин, Чатович (Мостовой, 46), Казаев (Гащенков, 81), Горячев (Петрусев, 46), Кокоев (Дворников, 46), Тюнин, Кузьмичев.
Предупреждения: Заика, 21. Тюнин, 52.
Удаление: Тюнин, 87.
Судья: Недвижай (Ставрополь).
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