Перед «Балтикой» поставлена задача остаться в ФНЛ и затем выйти в премьер-лигу

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За два тура до окончания первенства ФНЛ «Балтика» с 36 очками занимает предпоследнее, 19-е место, отставая от спасительной 15-й позиции на два очка.

«Перед нами сейчас задача — остаться в лиге (ФНЛ. — Прим. ТАСС). Я сейчас не буду раскрывать определенных наших наработок, но есть у нас намерения выйти в РФПЛ», — сказал Алиханов, признав, что на данный момент эти планы выглядят фантастично.

Врио губернатора отметил, что после смены руководства и главного тренера команда демонстрирует прогресс. «Если сравнивать период до смены руководства, по-моему, двадцать четыре игры и одна победа. И после смены руководства из девяти игр четыре победы, статистика и качество игры заметно улучшились», — констатировал он.

Смена руководства «Балтики» произошла в феврале этого года, когда клуб занимал предпоследнее, 19-е место после 24 туров чемпионата ФНЛ. Генеральным директором стал Тимур Лепсая, на должность главного тренера был приглашен Игорь Черевченко. В воскресенье команда проведет заключительный домашний матч первенства — 2016/2017 против саратовского «Сокола», 20 мая калининградцы сыграют на выезде против «Шинника».