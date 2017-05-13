Перед «Балтикой» поставлена задача остаться в ФНЛ и затем выйти в премьер-лигу
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Задачей калининградского клуба «Балтика» является сохранение места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с перспективой выхода в
премьер-лигу (РФПЛ). Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
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За два тура до окончания первенства ФНЛ «Балтика» с 36 очками занимает предпоследнее, 19-е место, отставая от спасительной 15-й позиции на два очка.
«Перед нами сейчас задача — остаться в лиге (ФНЛ. — Прим. ТАСС). Я сейчас не буду раскрывать определенных наших наработок, но есть у нас намерения выйти в РФПЛ», — сказал Алиханов, признав, что на данный момент эти планы выглядят фантастично.
Врио губернатора отметил, что после смены руководства и главного тренера команда демонстрирует прогресс. «Если сравнивать период до смены руководства,
Смена руководства «Балтики» произошла в феврале этого года, когда клуб занимал предпоследнее, 19-е место после 24 туров чемпионата ФНЛ. Генеральным директором стал Тимур Лепсая, на должность главного тренера был приглашен Игорь Черевченко. В воскресенье команда проведет заключительный домашний матч первенства — 2016/2017 против саратовского «Сокола», 20 мая калининградцы сыграют на выезде против «Шинника».
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