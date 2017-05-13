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13 мая 2017, 20:44 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Перед «Балтикой» поставлена задача остаться в ФНЛ и затем выйти в премьер-лигу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Задачей калининградского клуба «Балтика» является сохранение места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с перспективой выхода в премьер-лигу (РФПЛ). Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

<em>МОСКВА 13 мая. /ТАСС/. </em>Задачей калининградского клуба Балтика является сохранение места в Футбольной национальной лиге (<span class=error>ФНЛ</span>) с перспективой выхода в <nobr>премьер-лигу</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>). Об этом заявил в эфире телеканала Россия 24 <span class=error>врио</span> губернатора Калининградской области Антон <span class=error>Алиханов</span>. Увеличить
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За два тура до окончания первенства ФНЛ «Балтика» с 36 очками занимает предпоследнее, 19-е место, отставая от спасительной 15-й позиции на два очка.

«Перед нами сейчас задача — остаться в лиге (ФНЛ. — Прим. ТАСС). Я сейчас не буду раскрывать определенных наших наработок, но есть у нас намерения выйти в РФПЛ», — сказал Алиханов, признав, что на данный момент эти планы выглядят фантастично.

Врио губернатора отметил, что после смены руководства и главного тренера команда демонстрирует прогресс. «Если сравнивать период до смены руководства, по-моему, двадцать четыре игры и одна победа. И после смены руководства из девяти игр четыре победы, статистика и качество игры заметно улучшились», — констатировал он.

Смена руководства «Балтики» произошла в феврале этого года, когда клуб занимал предпоследнее, 19-е место после 24 туров чемпионата ФНЛ. Генеральным директором стал Тимур Лепсая, на должность главного тренера был приглашен Игорь Черевченко. В воскресенье команда проведет заключительный домашний матч первенства — 2016/2017 против саратовского «Сокола», 20 мая калининградцы сыграют на выезде против «Шинника».

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