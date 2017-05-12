Общее собрание ФНЛ утвердило регламенты на сезон-2017/18

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На нем руководители клубов приняли проекты регламентирующих документов ФНЛ сезона-2017/18 — основной, технический, коммерческий и финансовый регламенты.

По сравнению с нынешним сезоном в регламент турнира внесено ряд изменений. В частности, со следующего сезона клубы ФНЛ смогут вносить в стартовый протокол матча 11 запасных футболистов, а не 7, как ранее. Расширено и максимальное представительство тренерского и административного штаба — с 7 до 12 человек.

Кроме того, со следующего сезона клубы ФНЛ обязаны иметь в общей заявке как минимум 5 молодых футболистов (не старше 1997 года рождения).

После утверждения Общим собранием ФНЛ регламенты первенства-2017/18 переданы на утверждение Исполкома РФС.

Следующее заседание Общего собрания ФНЛ пройдет в июне. На нем в состав лиги будут приняты новые клубы, выбывшие из РФПЛ и поднявшиеся из ПФЛ по итогам нынешнего сезона, а также утвержден проект календаря ФНЛ сезона-2017/18. Чемпионат стартует 8 июля.