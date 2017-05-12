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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29718880/
12 мая 2017, 16:00 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Эльдар Низамутдинов: В «Спартаке» все было сказочно

Форвард «Шинника» Эльдар Низамутдинов — о своей хоккейной карьере, пяти матчах в «Спартаке» и африканцах из «Алании».

«В 1996-м играл в США на хоккейном турнире»

­- Уже в 18 лет вы начали играть во второй лиге за костромской «Спартак». Путь через спортшколы был непростым?
— Да нет, что вы! Как таковой спортшколы вообще не было (смеется). Постоянные тренировки проводились, но параллельно я занимался еще хоккеем. Зима у нас была приличная, поэтому всегда были на льду. В итоге футбол перевесил: в хоккее прогресса было достичь сложно из-за отсутствия ледового дворца в Костроме. Мы играли на любительском уровне, но наш тренер был фанатом своего дела. С ним мы съездили на два турнира в Швецию, а один раз были в Америке.

— Ничего себе.
Вот-вот. Это был 1996 год, такие времена, а тут мы из Костромы полетели в Америку. Для нас, молодых пацанов, это была другая планета.

— Что-то привезли оттуда?
— Много чего. В основном вещи: кофты и классную экипировку. Жили рядом с Ниагарским водопадом — к нему даже на экскурсию возили. В общем, впечатления на всю жизнь остались.

— В 2002-м вы уехали в Вышний Волочек и за год забили почти 20 голов.
— Да, в «Волочанине» почувствовал: могу много забивать. Дальше уверенность подкрепилась еще и предложением из премьер-лиги, меня пригласили в «Ротор».

— Осознавали, что перешли в команду, которая несколько лет назад обыгрывала «Манчестер»?
— Там все очень сильно поменялось: в «Роторе» были тяжелые времена, в составе играло много воспитанников. Мастеров, как Олег Веретенников, уже почти не было. Остались только Валера Есипов и Денис Зубко.

— Молодой Евгений Алдонин.
— Да, Женьку тогда начали в сборную России привлекать. Вместе с Пашей Могилевским. Много хороших ребят было. Например, Олег Трифонов, который в «Зенит» уехал. Я всего семь матчей сыграл, всегда выходил на замену. Прямо из второй лиги туда попал, поэтому все было очень интересно, в новинку. Я люблю новые обстановки, для меня это стимул не засиживаться. Получилось забить, но после этого уехал в «Урал». «Ротору» надо было заплатить за меня «Волочанину». Но, видимо, я не настолько нужен был «Ротору», чтобы за меня еще и платили.

В итоге Владимир Файзулин, который тренировал волгоградскую команду, посоветовал меня своему товарищу Пантелеичу (Павел Гусев — нынешний главный тренер «Факела» — Прим.ред.), работавшему тогда в Екатеринбурге. И я сразу же поехал в первый дивизион играть за «Урал».

«Муслин не просил с меня денег за попадание в состав»

— У вас еще был сезон в «Арсенале». Тогда могли представить, что в Туле и Екатеринбурге будет премьер-лига?
— «Урал» — легко, а вот с «Арсеналом» не уверен. Я попал в такое время, когда в Туле все было не очень понятно. А в «Урал» тогда пришел грамотный руководитель Григорий Иванов, который был настроен очень серьезно. Открыли стадион «Уралмаш», постелили газон, началась реконструкция главной арены. Иванов сразу начал работать, ездил на все игры с командой.

— Уже тогда сидел на скамейке с тренерами?
— Да, он очень сильно болеет за свою команду. Может и покричать, но очень отходчивый. С ним всегда можно договориться. Если будешь работать — никогда претензий не будет.

— Переход во вторую лигу, в «Носту», рассматривали как шаг назад, чтобы сделать скачок в премьер-лигу?
— Я и не думал об этом. Даже не знал, где Новотроицк находится. Просто мне предложили хорошие условия для работы: собрал вещи и поехал туда к Сергею Подпалому. Город маленький, в основном общались между собой всей командой. За счет тренеров, атмосферы в коллективе вышли сразу в первый дивизион.

— Потом вы вернулись в РФПЛ. Славолюб Муслин лично позвал в «Химки»?
— Клубы между собой договорились, контактов с тренером не было. Забил много голов в первой лиге, и меня пригласили в «Химки».

— Некоторые футболисты, игравшие у Муслина, рассказывали, что он за попадание в состав брал деньги.
— Читал такое. Но ко мне от Муслина не было таких просьб. При нем я стал играть, он доверял мне — у меня остались только положительные эмоции. В начале сезона Славолюб спросил, готов я ли играть. Я ответил: «Да». Меня поставили в состав — вот и все.

«Титов — лучший футболист страны»

— Один из голов в «Химках» вы забили с передачи Егора Титова. Почувствовали, почему его считали одним из лучших футболистов России в 2000-х?
— Его уровень понятен. Он не просто был капитаном «Спартака», но и провел много матчей за сборную России. Лучший футболист страны.

— Не было ощущения, что он в «Химках» доигрывал?
— Нет, Титов — профессионал. Человек знает свой уровень, смысл ему доигрывать? Лучше так закончить, чем мучиться на поле.

— Еще один ваш бывший одноклубник — Борис Ротенберг. Болельщики над ним смеются, но товарищи по различным командам рассказывают, как он трудится.
— Я с Борей был в «Химках» и «Алании». Он хороший парень, работяга. Как у него получается, судить не мне. Но Ротенберг любит футбол и отдается ему — не отнять.

— Когда «Химки» играли последний сезон в РФПЛ, вместе с Константином Сарсанией в команду пришло много странных легионеров.
— Тренер так видел команду. Все мы знаем, к чему это привело. Запомнился защитник-француз, пришедший из пляжного футбола (Себастьян Сансони — Прим.ред.) Впервые с таким столкнулся. Слышал, что обычно происходит наоборот — из обычного футбола переходят в пляжный.

«Побольше бы таких как Карпин на телевидении»

— Летом 2009 года предложение от «Спартака» получилось внезапным?
— Все могло произойти раньше. Видимо, клубы не могли между собой договориться.

— В России много шутят о «спартаковском духе». Чувствовали что-то, чего не было в других клубах?
— Я попал в коллектив Валерия Карпина, и обстановка была великолепной: команда боролась за чемпионство, много побеждала. Не знаю, что происходило дальше, но на тот момент все было хорошо. Можно сказать, сказочно.

— У Карпина новый этап карьеры — работа на телевидении.
— Я смотрю его эфиры, где он с судьями немного ругается (смеется). Карпин — футбольный человек, может грамотно объяснить, что происходит на поле, разобрать ту или иную ситуацию. Побольше таких специалистов на канале — и футбол будет интереснее смотреть.

— Была возможность остаться в «Спартаке»?
— Нет, от меня ничего не зависело. После сезона мы поговорили с Карпиным, он сказал: «Спасибо за работу, претензий нет. Но ты понимаешь, что тебе почти 30 лет, и какой смысл сидеть на скамейке, ждать шанс?».

— А в «Алании», куда в итоге вы ушли, этот шанс были готовы дать?
— Этот вариант появился спонтанно. Я вернулся в «Химки», сидел без команды. В клубе сказали, что я им не нужен. Тренировался с командой из КФК. В «Аланию» уехал во время их последнего сбора.

— «Алания» запомнилась тем, что линия защиты была полностью африканской.
— Изначально это было очень специфично: четыре защитника и опорник были темнокожими. Но многие из них говорили по-русски: Акес Дакоста и Абдул-Гафар Мамах, например. Так что проблем не было.

— Самое яркое воспоминание из Владикавказа — победа 5:2 над «Спартаком»?
— Выигрывать всегда приятно — тем более у бывшей команды. Хорошая игра получилась, еще у Владимира Шевчука был день рождения. Порадовали и его, и болельщиков. Для осетинского футбола игры со «Спартаком» — как дерби «Спартак» — ЦСКА.

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