«Луч» проведет последнюю домашнюю игру сезона 14 мяа

В 18−00 на стадионе «Динамо» подопечные Александра Ушахина встретятся со своим прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ новосибирской «Сибирью». Фактически это будет настоящая битва за выживание, победивший в которой практически обезопасит себя от вылета во вторую лигу. А вот у проигравшего шансов остаться в ФНЛ почти не останется….

На сегодняшний день «тигры» имеют в своем активе 40 очков и занимают 12-ое место в турнирной таблице, а на счету «орлов» 38 очков и они располагаются на 15-ой строчке, опережая идущих 16-ми спартаковцев Нальчика лишь по дополнительным показателям.

Билеты на матч «Луч-Энергия» -«Сибирь» будут продаваться в воскресенье с 12−00 до 18−45, сообщает пресс-служба команды.

Михаил Грач.