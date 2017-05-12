«Луч» проведет последнюю домашнюю игру сезона 14 мяа
Заключительную домашнюю игру сезона-2016/2017 проведут в воскресенье, 14 мая футболисты «Луча-Энергии», сообщает ИА «Дейта».
В 18−00 на стадионе «Динамо» подопечные Александра Ушахина встретятся со своим прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ новосибирской «Сибирью». Фактически это будет настоящая битва за выживание, победивший в которой практически обезопасит себя от вылета во вторую лигу. А вот у проигравшего шансов остаться в ФНЛ почти не останется….
На сегодняшний день «тигры» имеют в своем активе 40 очков и занимают 12-ое место в турнирной таблице, а на счету «орлов» 38 очков и они располагаются на 15-ой строчке, опережая идущих 16-ми спартаковцев Нальчика лишь по дополнительным показателям.
Билеты на матч «Луч-Энергия» -«Сибирь» будут продаваться в воскресенье с 12−00 до 18−45, сообщает
Михаил Грач.
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