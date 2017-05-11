Дальний Восток приближается! Появится ли в РФПЛ ещё один «армейский» клуб
В новом сезоне Дальний Восток может вернуться на карту российской
Премьер-Лиги. Хабаровск рвётся в стыковую атаку!
Прошлой зимой бывший командир одной «армейской» команды пожелал болельщикам другой скорейшего подъёма на высший уровень. «Дальний Восток заслуживает права быть представленным в Премьер-Лиге», — выразил уверенность Валерий Газзаев. Хабаровский СКА
Сомневаюсь, что старожилы РФПЛ,
Бывалые мастера через всё это проходили — и вряд ли разделяют энтузиазм Валерия Георгиевича. В середине нулевых у
Владивостокский новичок
На следующий год действующий чемпион с обладателем кубка вскладчину не вывезли из Владивостока ни очка. ЦСКА «сгорел» в Приморье со счётом 0:4, «Локомотив» отделался чуть менее болезненной трёшкой.
От обременительного во всех отношениях выезда ведущие клубы России избавились в 2008 году. В массах даже гуляла конспирологическая версия, якобы восвояси «Луч» сталкивали чуть ли не всем миром — лишь бы облегчить себе жизнь в будущем. Впрочем, сильно помогать ему «умереть» и не требовалось: после тренинга хорвата Вулича пациент и так дышал через раз. О моральном и игровом состоянии аутсайдера во втором круге исчерпывающе скажет один результат — 1:8 на «Петровском». Последний сезон в РФПЛ приморцы завершили серией из 13 туров без побед — и закономерно загремели в первый дивизион. Чуть ли не под овацию столиц….
Теперь на место, девять лет назад освобождённое «Лучом», метит другой делегат Дальнего Востока, хабаровский. Пару победителей турнира, «Динамо» с «Тосно», ему уже не достать. А сходить в стыковую атаку — очень даже по силам.
Нужно ли такое счастье Хабаровску — вот главный вопрос всей этой истории. Радость одних — обуза другим. По совокупности косвенных признаков рискну сделать вывод — нужно.
И вот новый шанс. Сухими победами над «Лучом» и резервистами «Спартака» хабаровчане показали, что намерены его использовать. По крайней мере — попытаться. Лучше попробовать и сожалеть, чем сожалеть, что не попробовал — хочется верить, что этот девиз на самом деле созвучен планам СКА.
Как стремление к совершенствованию можно расценивать и склонность хабаровского руководства к переменам на тренерском посту. За неполный сезон футболисты пережили уже не одно — два таких потрясения. Александр Григорян ушёл из СКА по собственной воле и на повышение — в «Анжи», Андрей Гордеев — против своего желания и в никуда.
Если сменой тренера руководство клуба рассчитывало встряхнуть футболистов на финише, то ему это удалось. Под началом и.о. Алексея Поддубского команда очков ещё не теряла: два матча — две победы. В отличие от предшественников, этот специалист широкой аудитории не слишком известен. Но и в его биографии есть примечательные страницы. В частности — участие в финале последнего Кубка СССР/СНГ и первом чемпионате России. Тоже в составе «армейцев», но других, «столичных». В родном СКА хабаровчанин Поддубский дослужился до капитана. Словом, личность в местном футболе авторитетная.
То, что ментально СКА созрел для противостояния большим клубам, он подтвердил ещё прошлой осенью, выставив из кубкового турнира будущего чемпиона страны, «Спартак», и лишь в дополнительное время уступив «Рубину». Да, идейный вдохновитель главной победы сезона теперь практикует и жжёт глаголом в другом месте, но состав команды пофамильно не сильно изменился.
Осталось выяснить экономическое соответствие клуба новому вызову — от этого фактора, видимо, и будет зависеть степень рвения «армейцев» в заключительных матчах первенства с «Тосно» и «Тамбовом». А там, если повезёт, и в межлиговом
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