Дальний Восток приближается! Появится ли в РФПЛ ещё один «армейский» клуб

Прошлой зимой бывший командир одной «армейской» команды пожелал болельщикам другой скорейшего подъёма на высший уровень. «Дальний Восток заслуживает права быть представленным в Премьер-Лиге», — выразил уверенность Валерий Газзаев. Хабаровский СКА наказу-пожеланию прославленного тренера в некотором роде внял — и припустил вверх по турнирным ступеням….

Сомневаюсь, что старожилы РФПЛ, прямо-таки все поголовно, с умилением и восторгом наблюдают за продвижением дальневосточного коллектива по дистанции ФНЛ. У спортсменов, страдающих аэрофобией, каждая победа хабаровчан и вовсе отдаётся болью в сердце. Да и лишённые страхов перед высотой, должно быть, хмурят брови, предвкушая утомительные перелёты через всю страну (9,5 часа от Санкт-Петербурга, около 8 — от Москвы) и прелести акклиматизации.

Бывалые мастера через всё это проходили — и вряд ли разделяют энтузиазм Валерия Георгиевича. В середине нулевых у футболистов-хитрецов существовал не один относительно честный способ отвертеться от путешествия во Владивосток. Самый банальный — он же надёжный — перебрать жёлтых карточек. Ушлые бразильские ребята не раз так и поступали. На худой конец можно сказаться больным, травмированным. Симулировать депрессию или выдумать недуг у дальнего родича. Порою тренеры сами великодушно избавляли лидеров от изматывающей гастроли — во имя стратегически более важных боёв, с прямыми конкурентами.

Владивостокский новичок Премьер-Лиги оказался не робким малым. Ни аура лужниковской громадины, ни громкость имени противника не ввергли его в ступор. В первом же матче на новом уровне «Луч» нахально обобрал «Спартак», в том сезоне ожесточённо боровшийся с соседским ЦСКА за титул, а следом сделал ещё одну сенсационную ничью — на своём поле с «Локомотивом». Бойкий старт — достойный финиш. По итогам сезона приморцы достигли седьмого места, высшего достижения за шесть с половиной десятков лет существования клуба.

На следующий год действующий чемпион с обладателем кубка вскладчину не вывезли из Владивостока ни очка. ЦСКА «сгорел» в Приморье со счётом 0:4, «Локомотив» отделался чуть менее болезненной трёшкой.

От обременительного во всех отношениях выезда ведущие клубы России избавились в 2008 году. В массах даже гуляла конспирологическая версия, якобы восвояси «Луч» сталкивали чуть ли не всем миром — лишь бы облегчить себе жизнь в будущем. Впрочем, сильно помогать ему «умереть» и не требовалось: после тренинга хорвата Вулича пациент и так дышал через раз. О моральном и игровом состоянии аутсайдера во втором круге исчерпывающе скажет один результат — 1:8 на «Петровском». Последний сезон в РФПЛ приморцы завершили серией из 13 туров без побед — и закономерно загремели в первый дивизион. Чуть ли не под овацию столиц….

Теперь на место, девять лет назад освобождённое «Лучом», метит другой делегат Дальнего Востока, хабаровский. Пару победителей турнира, «Динамо» с «Тосно», ему уже не достать. А сходить в стыковую атаку — очень даже по силам.

Нужно ли такое счастье Хабаровску — вот главный вопрос всей этой истории. Радость одних — обуза другим. По совокупности косвенных признаков рискну сделать вывод — нужно. Во-первых, в отличие от жёлто-синего соседа, СКА в высших лигах не бывал — ни союзной, ни российской. А наверняка ведь хочется, и не только простым болельщикам — непростым, облечённым властью, тоже. Летом 2013-го «армейцы» даже в лифт, ведущий наверх, запрыгнули — да так в нём и застряли. Стараниями «Ростова». Будущий участник Лиги чемпионов обыграл претендента и дома, и на выезде — с суммарным счётом 3:0. Ни до, ни после этого Хабаровск к РФПЛ не приближался.

И вот новый шанс. Сухими победами над «Лучом» и резервистами «Спартака» хабаровчане показали, что намерены его использовать. По крайней мере — попытаться. Лучше попробовать и сожалеть, чем сожалеть, что не попробовал — хочется верить, что этот девиз на самом деле созвучен планам СКА.

Как стремление к совершенствованию можно расценивать и склонность хабаровского руководства к переменам на тренерском посту. За неполный сезон футболисты пережили уже не одно — два таких потрясения. Александр Григорян ушёл из СКА по собственной воле и на повышение — в «Анжи», Андрей Гордеев — против своего желания и в никуда.

Если сменой тренера руководство клуба рассчитывало встряхнуть футболистов на финише, то ему это удалось. Под началом и.о. Алексея Поддубского команда очков ещё не теряла: два матча — две победы. В отличие от предшественников, этот специалист широкой аудитории не слишком известен. Но и в его биографии есть примечательные страницы. В частности — участие в финале последнего Кубка СССР/СНГ и первом чемпионате России. Тоже в составе «армейцев», но других, «столичных». В родном СКА хабаровчанин Поддубский дослужился до капитана. Словом, личность в местном футболе авторитетная.

То, что ментально СКА созрел для противостояния большим клубам, он подтвердил ещё прошлой осенью, выставив из кубкового турнира будущего чемпиона страны, «Спартак», и лишь в дополнительное время уступив «Рубину». Да, идейный вдохновитель главной победы сезона теперь практикует и жжёт глаголом в другом месте, но состав команды пофамильно не сильно изменился.