Воронежский «Факел» в домашнем матче проиграл «Балтике»

Воронежский «Факел» в домашней встрече первенства России по футболу ФНЛ на своем поле проиграл «Балтике» из Калининграда со счетом 1:2 в среду, 10 мая. Перед этим матчем хозяева занимали седьмое место в турнирной таблице и продолжали претендовать на попадание в зону стыковых матчей. А гости занимали предпоследнее 19-е место и боролись за выживание в ФНЛ.

Наставник хозяев поля Павел Гусев в этом матче выставил пятерых защитников, трех хавбеков и двух нападающих: Михаила Бирюкова и Александра Касьяна. Таким образом, игровая схема «Факела» выглядела так: 5−3−2. В составе гостей выступал принадлежащий «Факелу» защитник Никита Тимошин, арендованный «Балтикой» перед возобновлением весенней части чемпионата.

Уже на 4-й минуте Александр Касьян обокрал защитника гостей Эдуарда Суханова и выскочил один на один с голкипером гостей Михаилом Барановским, но удар у форварда хозяев не получился. Тот же Касьян мог забить на 20-й минуте после проникающего паса в штрафную Дмитрия Каюмова, но нападающий хозяев замешкался и точно пробить не сумел.

«Балтика» имела шанс открыть счет на 27-й минуте, когда после неудачного выноса мяча Евгением Шаховым с лету по воротам Александра Саутина пробил Евгений Цимбал, но мяч прошел рядом со стойкой. Через четыре минуты поле подачи углового хозяева едва не открыли счет, но Михаил Бирюков из хорошей позиции пробил выше ворот. А под занавес первого тайма Виктор Свежов ударом с 20 метров проверил голкипера гостей, но Михаил Барановский отбил мяч, летевший в правый нижний угол ворот «Балтики». Первый тайм завершился нулевой ничьей.

Во втором тайме на 58-й минуте счет был открыт. После подачи углового у ворот Александра Саутина Алексей Концедалов переиграл высокорослых защитников «Факела» и головой отправил мяч под перекладину ворот хозяев поля. «Балтика» повела 1:0.

Через семь минут Дмитрий Каюмов после передачи вышедшего на замену Иванса Лукьяновса ударом с 10 м восстановил равновесие в матче. Так на 65-й минуте счет стал 1:1. Игра в эти минуты напоминала качели, мяч не задерживался в середине поля, и атака на одни ворота сменяла атаку на другие. А через пять минут гости вновь вышли вперед. Александр Саутин после прострела низом не зафиксировал мяч, и Артем Сердюк с близкого расстояния отправил его в ворота. Счет на 70-й минуте стал 2:1 в пользу «Балтики».

Встреча так и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Теперь шансы «Факела» на попадание в стыковые матчи минимальны.