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11 мая 2017, 11:31 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Самодин признан лучшим игроком ФНЛ в апреле

Нападающий «Енисея» Сергей Самодин стал лучшим футболистом апреля по версии Футбольной национальной лиги и по версии болельщиков.

В апреле форвард забивал голы в каждом из шести проведённых красноярцами матчей и сделал две голевые передачи. В то же время «Енисей» поднялся с восьмого места на третье.

На втором месте игрок «Спартака-2» Денис Давыдов — в прошлом месяце он сыграл в четырёх матчах ФНО, в трёх из них забив голы. На третьем месте, по версии лиги, полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич — на его счету пять результативных передач и один гол в апреле.

Енисей
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