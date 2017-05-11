Самодин признан лучшим игроком ФНЛ в апреле

В апреле форвард забивал голы в каждом из шести проведённых красноярцами матчей и сделал две голевые передачи. В то же время «Енисей» поднялся с восьмого места на третье.

На втором месте игрок «Спартака-2» Денис Давыдов — в прошлом месяце он сыграл в четырёх матчах ФНО, в трёх из них забив голы. На третьем месте, по версии лиги, полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич — на его счету пять результативных передач и один гол в апреле.