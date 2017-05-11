«Енисей» проиграл «Шиннику», пропустив три мяча в концовке матча

Футболисты «Енисея» проиграли «Шиннику» в рамках 35 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 10 мая в Ярославле.

Хозяева поля вышли вперед уже на 1-й минуте — Равиль Нетфуллин поразил ворота Михаила Опарина красивым дальним ударом. На 23-й минуте «Енисей» сравнял счет — Владимир Камеш забил гол после паса пяткой от Андрея Козлова. На перерыв команды ушли при ничейном счете — 1:1.

В середине второго тайма «Енисей» вышел вперед — на 70-й минуте Максим Васильев головой замкнул подачу с углового. Однако уже к 75-й минуте «Шинник» вел в счете — отличились Нетфуллин и Мухаммад Султонов. Точку в матче на 90-й минуте поставил экс-форвард «Енисея» Эльдар Низамутдинов — 4:2 в пользу «Шинника».

Красноярская команда прервала свою беспроигрышную серию из семи матчей, которая тянулась с конца марта. Также впервые за семь игр не забил нападающий «красно-синих» Сергей Самодин.

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов после матча признался, за счет чего удалось обыграть «Енисей». Напомним, в первой игре ярославцы также были сильнее — 3:1.

«У “Енисея” класс выше? Между командами есть разница в классе в сумме индивидуального мастерства, но на таком поле это компенсируется высокой самоотдачей. Обидно, что первый гол мы пропустили из ситуации, которую прорабатывали на тренировках. Было бы более качественное поле, “Енисей” бы сыграл лучше. После пропущенного мяча, думал, что команда стушуется, но ребята нашли себе силы и продолжали играть на победу», — сказал Побегалов.

Наставник «Енисея» Андрей Тихонов посетовал на большое количество травмированных футболистов. Команде не смогли помочь Илья Гультяев, Александр Харитонов и Никита Чернов, а во время матча с «Шинником» поле покинул Валерий Кичин.

«В данный момент у нас много травмированных центральных защитников и их некем заменить. Как только Кичин получил травму и покинул поле, то сразу пропустили два гола. Есть проблемы — будем решать», — отметил Тихонов.

После неудачи в Ярославле «Енисей» опустился на 4-е место в таблице ФНЛ, пропустив вперед «СКА-Хабаровск». При этом красноярцы все еще имеют хорошие шансы на то, чтобы остаться в зоне стыковых матчей. Сейчас в активе «красно-синих» 57 очков.

Команде Тихонова осталось сыграть два матча в первенстве ФНЛ. 14 мая «Енисей» на Центральном стадионе примет «Тюмень», которая является одним из прямых конкурентов в борьбе за «стыки». 20 мая в Нижнекамске красноярский коллектив сыграет с «Нефтехимиком», который уже не поднимется выше последнего места в таблице.