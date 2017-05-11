Матч «Луча-Энергии» с «Химками» закончился ничьей
Это позволило
желто-синим вновь подняться на 12-ое место в турнирной таблице.
Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.
Ничейным оказался дебют Александра Ушахина на посту и.о. главного тренера «Луча-Энергии». В гостевом матче 36-го тура
На 9-ой минуте встречи точный удар Руслана Гордиенко вывел гостей вперед — 1:0, однако в первой же ответной атаке Илья Кузьмичёв забил ответный гол и восстановил равновесие в матче — 1:1. В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря Чернышова повели в счете — 2:1, но одержать «запланированную» победу
Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 14 мая на своем поле против своего прямого конкурента в борьбе за выживание новосибирской «Сибири». Начало матча в 18.00.
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