Матч «Луча-Энергии» с «Химками» закончился ничьей

Владивосток, 11 мая, PrimaMedia.

Ничейным оказался дебют Александра Ушахина на посту и.о. главного тренера «Луча-Энергии». В гостевом матче 36-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ желто-синие сумели поделить очки с подмосковными «Химками» — 2:2, забив второй мяч в уже добавленное арбитром время. Ничья в Химках позволила «Лучу-Энергии» вновь подняться на 12-ое место в турнирной таблице, однако теперь от «зоны вылета» желто-синих отделяют всего два очка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФК «Луч-Энергия».

На 9-ой минуте встречи точный удар Руслана Гордиенко вывел гостей вперед — 1:0, однако в первой же ответной атаке Илья Кузьмичёв забил ответный гол и восстановил равновесие в матче — 1:1. В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря Чернышова повели в счете — 2:1, но одержать «запланированную» победу всё-таки не сумели: в уже компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота химчан (за игру рукой), и Алексей Ребко «с точки» не промахнулся — 2:2. Заметим, что «тигры» с 66-ой минуты играли в большинстве (за две желтые карточки, полученные в течение двух минут, был удален защитник хозяев Алексей Шумских.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 14 мая на своем поле против своего прямого конкурента в борьбе за выживание новосибирской «Сибири». Начало матча в 18.00.