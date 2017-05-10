«Шинник» прервал серию «Енисея» из семи матчей без поражений в ФНЛ

У хозяев дубль оформил Равиль Нетфуллин, по мячу забили Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов. В составе гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.

«Енисей» (57 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая идущий пятым «Тамбов» на два балла. «Шинник» (54 очка) поднялся на шестую строчку.