«Шинник» прервал серию «Енисея» из семи матчей без поражений в ФНЛ
«Шинник» выиграл у «Енисея» в матче 36-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Ярославле на стадионе «Шинник» и завершилась со счётом 4:2. Беспроигрышная серия «Енисея» в турнире прервалась на отметке в семь матчей.
У хозяев дубль оформил Равиль Нетфуллин, по мячу забили Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов. В составе гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.
«Енисей» (57 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая идущий пятым «Тамбов» на два балла. «Шинник» (54 очка) поднялся на шестую строчку.
Главные тренеры
|Александр Побегалов
|Андрей Тихонов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter