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10 мая 2017, 20:43 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Шинник» прервал серию «Енисея» из семи матчей без поражений в ФНЛ

«Шинник» выиграл у «Енисея» в матче 36-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Ярославле на стадионе «Шинник» и завершилась со счётом 4:2. Беспроигрышная серия «Енисея» в турнире прервалась на отметке в семь матчей.

У хозяев дубль оформил Равиль Нетфуллин, по мячу забили Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов. В составе гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.

«Енисей» (57 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая идущий пятым «Тамбов» на два балла. «Шинник» (54 очка) поднялся на шестую строчку.

10.05.2017 18:30 основной раунд: 36-й тур Шинник
Шинник 4:2 Енисей
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Побегалов Андрей Тихонов
Голы
2′ Равиль Нетфуллин 52
72′ Равиль Нетфуллин 52
74′ Мухаммад Султонов 22
78′ Эльдар Низамутдинов 9
8 Владимир Камеш 23′
39 Максим Васильев 70′
Составы
Дмитрий I Яшин 16
Алли Куадио Венсан де Поль Ндри 2
Валерий Цховребов 3
Тарас Царикаев 4
Дмитрий Чистяков 78
Михаил Земсков 8
Равиль Нетфуллин 52
78′ Евгений Ятченко 23
Артем Митасов 11
66′ Кирилл Гоцук 24
Давид Дзахов 18
80′ Мухаммад Султонов 22
Максим Лаук 10
88′ 83′ Эльдар Низамутдинов 9
Иван Подоляк 15
25 Михаил Опарин
39 Максим Васильев
44 Никита Чичерин
7 Азер Алиев
8 Владимир Камеш
21 Егор Иванов
22 Сергей Самодин
2 Валерий Кичин 73′
15 Росен Колев
64 Олег Ланин 85′
38 Артур Малоян
9 Андрей Козлов 73′
14 Максим Семакин
11 Артур Саркисов 87′
92 Петр Тен
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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