Дубль Панченко и гол Бечирая помогли «Динамо» разгромить «Сокол»
Московское «Динамо» выиграло у «Сокола» в матче 36-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Саратове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
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«Сокол» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах турнира.
На 71-й минуте Кирилл Панченко вывел «Динамо» вперёд. Три минуты спустя Фатос Бечирай удвоил преимущество
«Динамо» (81 очко) занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» (36 баллов) находится на 18-й строчке и отстаёт от спасительного 15-го места на два очка при игре в запасе.
Главные тренеры
|Вадим Хафизов
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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