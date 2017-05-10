Дубль Панченко и гол Бечирая помогли «Динамо» разгромить «Сокол»

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«Сокол» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах турнира.

На 71-й минуте Кирилл Панченко вывел «Динамо» вперёд. Три минуты спустя Фатос Бечирай удвоил преимущество бело-голубых. В компенсированное время Панченко оформил дубль.

«Динамо» (81 очко) занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» (36 баллов) находится на 18-й строчке и отстаёт от спасительного 15-го места на два очка при игре в запасе.