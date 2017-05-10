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10 мая 2017, 20:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Дубль Панченко и гол Бечирая помогли «Динамо» разгромить «Сокол»

Московское «Динамо» выиграло у «Сокола» в матче 36-го тура ФНЛ. Встреча проходила в Саратове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Московское Динамо выиграло у Сокола в матче 36-го тура <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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«Сокол» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах турнира.

На 71-й минуте Кирилл Панченко вывел «Динамо» вперёд. Три минуты спустя Фатос Бечирай удвоил преимущество бело-голубых. В компенсированное время Панченко оформил дубль.

«Динамо» (81 очко) занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сокол» (36 баллов) находится на 18-й строчке и отстаёт от спасительного 15-го места на два очка при игре в запасе.

10.05.2017 18:00 основной раунд: 36-й тур Локомотив
Сокол 0:3 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Вадим Хафизов Юрий Калитвинцев
Голы
8 Кирилл Панченко 71′
21 Фатош Бечирай 75′
8 Кирилл Панченко 90+2′
Составы
Артем Федоров 16
Денис Магадиев 5
Андрей Семенов 15
Андрей Васянович 30
Владимир Романенко 10
Михаил Плэтикэ 20
Виталий Галыш 88
77′ Антон Ходырев 21
Алексей Хрущев 17
30′ Игорь Климов 80
Артем Пасько 3
72′ Руслан Паштов 7
Артем Дудолев 9
88′ Александр Мануковский 8
Владислав Шпитальный 6
22 Игорь Лещук
2 Григорий Морозов
3 Себастьян Хольмен
13 Сергей Терехов
26 Никита Калугин
41 Александр Сапета
88 Александр Ташаев
8 Кирилл Панченко
23 Антон Соснин 61′
96 Максим Кузьмин
77 Анатолий Катрич 70′
11 Иван Темников
9 Павел Погребняк 60′
21 Фатош Бечирай
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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