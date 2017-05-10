«Мордовия» разгромила «Волгарь», прервав серию из пяти поражений в ФНЛ
«Мордовия» разгромила «Волгарь» в матче 36-го тура ФНЛ, прервав серию из пяти поражений в турнире. Встреча проходила в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счётом 3:0.
В дебюте матча Руслан Навлётов вывел «Мордовию» вперёд. В середине второго тайма Илья Петров удвоил преимущество хозяев, а на 83-й минуте Илья Петров оформил дубль.
«Волгарь» (39 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, от зоны вылета астраханский клуб отделяет один балл. «Мордовия» (36 очков) находится на 17-й строчке.
Главные тренеры
|Андрей Семин
|Юрий Газзаев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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