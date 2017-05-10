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10 мая 2017, 19:18 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Мордовия» разгромила «Волгарь», прервав серию из пяти поражений в ФНЛ

«Мордовия» разгромила «Волгарь» в матче 36-го тура ФНЛ, прервав серию из пяти поражений в турнире. Встреча проходила в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счётом 3:0.

В дебюте матча Руслан Навлётов вывел «Мордовию» вперёд. В середине второго тайма Илья Петров удвоил преимущество хозяев, а на 83-й минуте Илья Петров оформил дубль.

«Волгарь» (39 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, от зоны вылета астраханский клуб отделяет один балл. «Мордовия» (36 очков) находится на 17-й строчке.

10.05.2017 17:00 Зрители 2710 основной раунд: 36-й тур Старт
Мордовия 3:0 Волгарь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Семин Юрий Газзаев
Голы
9′ Руслан Навлетов 23
70′ Илья Петров 95
82′ Илья Петров 95
Составы
Артем Леонов 28
Андрей Иванов 2
Алан Багаев 13
Евгений Осипов 19
Руслан Навлетов 23
Юрий I Лебедев 87
Илья Петров 95
54′ Александр Дегтярев 7
81′ Армен Амбарцумян 10
83′ Владислав Сысуев 47
Станислав Захарченко 94
87′ Павел Деобальд 57
Даниил Чалов 4
46′ Александр Алхазов 33
Иван II Лукьянов 9
22 Станислав Бучнев 69′
3 Константин Плиев
13 Игорь Калинин 84′
15 Сослан Таказов
7 Дмитрий Кабутов
19 Алексей Сутормин
70 Роман Акбашев 69′
10 Руслан Газзаев 59′ 47′
18 Олег Шалаев
20 Александр Болонин 78′
88 Шота Бибилов
29 Максим Яковлев 56′
27 Темури Букия
26 Дмитрий Отставнов 78′
8 Михаил Жабкин 90+1′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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