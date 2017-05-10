«Мордовия» разгромила «Волгарь», прервав серию из пяти поражений в ФНЛ

В дебюте матча Руслан Навлётов вывел «Мордовию» вперёд. В середине второго тайма Илья Петров удвоил преимущество хозяев, а на 83-й минуте Илья Петров оформил дубль.

«Волгарь» (39 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, от зоны вылета астраханский клуб отделяет один балл. «Мордовия» (36 очков) находится на 17-й строчке.