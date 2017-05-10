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10 мая 2017, 18:41 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Тамбов» разгромил «Тосно» в 36-м туре первенства ФНЛ, «Тюмень» обыграла «Нефтехимик»

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. «Тамбов» на своем поле разгромил «Тосно» (Ленинградская область) в 36-м туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Тамбове, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль сделал Сергей Шевчук, отличившийся на 20-й и 35-й (с пенальти) минутах, еще один гол забил Евгений Овсиенко (16).

В параллельной игре «Тюмень» на своем поле со счетом 2:0 взяла верх над нижнекамским «Нефтехимиком». Голы на счету Хасана Мамтова (45-я минута) и Данила Кленкина (67).

«Тосно» (69 очков) ранее уже гарантировал себе повышение в классе по итогам сезона. «Тамбов» набрал 55 баллов и вышел на пятое место, «Тюмень» имеет на два балла меньше и располагается строчкой ниже. Нижнекамский клуб с 26 очками занимает последнюю строчку и уже потерял шансы сохранить прописку в ФНЛ.

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