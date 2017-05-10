«Сибирь» обыграла «Спартак-Нальчик», забив единственный гол с пенальти
Сегодня, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Сибирь» на своём поле встречалась со «Спартаком-Нальчик».
Хозяева поля смогли добиться победы с минимальным преимуществом, забив единственный мяч в начале второй половины игры. На 49-й минуте с пенальти отличился полузащитник Евгений Чеботару.
Победа позволила новосибирской команде сравняться со «Спартаком-Нальчик». В следующем туре «Сибирь» на выезде сыграет с «Лучом-Энергией», а нальчане дома сыграют против «Мордовии».
|10.05.2017 15:00
|основной раунд: 36-й тур
|Спартак
|Сибирь
|1:0
|Спартак Нч
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Сергей Кирсанов
|Хасанби Биджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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