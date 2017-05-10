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10 мая 2017, 17:13 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Сибирь» обыграла «Спартак-Нальчик», забив единственный гол с пенальти

Сегодня, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Сибирь» на своём поле встречалась со «Спартаком-Нальчик».

Хозяева поля смогли добиться победы с минимальным преимуществом, забив единственный мяч в начале второй половины игры. На 49-й минуте с пенальти отличился полузащитник Евгений Чеботару.

Победа позволила новосибирской команде сравняться со «Спартаком-Нальчик». В следующем туре «Сибирь» на выезде сыграет с «Лучом-Энергией», а нальчане дома сыграют против «Мордовии».

10.05.2017 15:00 основной раунд: 36-й тур Спартак
Сибирь 1:0 Спартак Нч
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Хасанби Биджиев
Голы
49′ Евгений Чеботару 37
Составы
Николай Цыган 22
Евгений Качан 6
82′ Александр Макаренко 8
Руслан Магаль 28
Алексей Гладышев 55
Антон Кушнирук 70
Никита Безлихотнов 11
Владимир Азаров 19
Евгений Чеботару 37
46′ Гуджа Рухаиа 13
68′ Артем Коржунов 77
Максим Плопа 3
90′ Роман Беляев 7
Максим Андреев 10
23 Антон Антипов
3 Астемир Соблиров 89′
4 Аслан Дашаев
5 Владислав Семенов
48 Александр Марченко
17 Шариф Мухаммад
9 Амир Бажев
13 Никита Дроздов 86′
95 Олег Мурачев
21 Хасан Ахриев 57′
14 Алим Каркаев 82′
90 Денис Войнов 20′
70 Сергей Крамаренко
93 Апти Ахъядов 62′
11 Ислам Тлупов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак Нч
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