«Сибирь» обыграла «Спартак-Нальчик», забив единственный гол с пенальти

Хозяева поля смогли добиться победы с минимальным преимуществом, забив единственный мяч в начале второй половины игры. На 49-й минуте с пенальти отличился полузащитник Евгений Чеботару.

Победа позволила новосибирской команде сравняться со «Спартаком-Нальчик». В следующем туре «Сибирь» на выезде сыграет с «Лучом-Энергией», а нальчане дома сыграют против «Мордовии».