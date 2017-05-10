«СКА-Хабаровск» разгромил «Спартак-2», взяв реванш за поражение в первом круге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На перерыв хозяева ушли, ведя в счёте. На 35-й минуте Руслан Корян вывел «СКА-Хабаровск» вперёд — 1:0. Почин одноклубника в начале второго тайма поддержал Денис Дедечко — 2:0. Довершил разгром на 54-й минуте Владислав Никифоров.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» вышел на 3-е место, обойдя «Енисей», но у красноярцев игра в запасе. «Спартак-2» занимает 5-ю строчку.