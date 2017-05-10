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10 мая 2017, 14:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» разгромил «Спартак-2», взяв реванш за поражение в первом круге

В ФНЛ сыгран первый матч 36-го тура. «СКА-Хабаровск» принимал «Спартак-2». В первом круге красно-белые выиграли (2:0), а в отчётной встрече уступили — 0:3. Для москвичей это поражение стало вторым кряду.

В <span class=error>ФНЛ</span> сыгран первый матч 36-го тура. Увеличить
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На перерыв хозяева ушли, ведя в счёте. На 35-й минуте Руслан Корян вывел «СКА-Хабаровск» вперёд — 1:0. Почин одноклубника в начале второго тайма поддержал Денис Дедечко — 2:0. Довершил разгром на 54-й минуте Владислав Никифоров.

Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» вышел на 3-е место, обойдя «Енисей», но у красноярцев игра в запасе. «Спартак-2» занимает 5-ю строчку.
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