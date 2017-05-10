Футболистов «Луча-Энергии» к матчу с «Химками» готовит новый тренер

Первая игра после отставки Константина Емельянова состоится в Подмосковье сегодня, 10 мая в 19.00 (мск). Александр Ушахин начал тренерский путь в Благовещенске, работает в структуре клуба «Луч-Энергия» уже много лет.

За три тура до финиша «Луч-Энергия» имеет в своем активе 39 очков и занимает 13 место в турнирной таблице, а на счету химчан 48 очков, и они располагаются на 11-ой строчке.

«Луч-Энергия» занимает 13 место, «Химки» идут на 11-ом.

Василий Кучин.