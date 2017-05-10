Главный тренер владивостокского ФК «Луч-Энергия» отправлен в отставку

ФК «Луч-Энергия» отправил в отставку главного тренера Константина Емельянова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Ушахин, который в сезоне 2014−2015 годов работал в должности главного тренера команды.

По словам исполнительного директора Александра Голубчикова, они остались не удовлетворены последними результатами команды.

Необходимо было встряхнуть футболистов перед решающими играми первенства. Конец сезона команда проведет под руководством Александра Ушахина. Сейчас у нас одна задача — остаться в ФНЛ, о понижении в классе не может быть и речи. В оставшихся трех матча команда обязана набирать очки, — рассказал Александр Голубчиков.