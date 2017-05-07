Главный тренер «Луча-Энергии» пожаловался на безденежье

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«У нас бардак продолжается. Ни заездов перед матчами, ни питания. Как я могу в такой ситуации рассчитывать на игроков? Может у них дети маленькие, и они спать не дают? Я не знаю. Но к играм нужно всё равно готовиться. Мелочей нет.

Наше поле — это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году. Мы не можем проводить нормальный тренировочный процесс. На базе ужасные условия. Мелочей в футболе не бывает. И у нас проблемы в кадрах. Нет игроков", — приводит слова Емельянова официальный сайт ФНЛ.

«Луч-Энергия» занимает 13-е места в таблице ФНЛ, команда не побеждает уже 12 игр кряду — с ноября прошлого года.

Напомним, в начале 2016 года основной спонсор отказался от поддержки команды, задолженность перед игроками покрыли из краевого бюджета, но проблемы с финансированием продолжаются.