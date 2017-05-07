Милевский: В «Тосно» все были объединены одной мечтой
Нападающий «Тосно» Артём Милевский — о выходе команды в
Премьер-Лигу, сборной Украины и своём будущем в российском клубе.
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В рамках 35-го тура ФНЛ «Тосно» одержал гостевую победу в матче с «Нефтехимиком», обеспечив себе тем самым выход в
— Команда впервые за свою историю вышла в
— Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в
— То, что не удалось обеспечить себе место в РФПЛ ещё в прошлом туре, давило психологически?
— Мы внутри коллектива говорили на это тему, и, конечно, был
— Обидно, что не с первого места вышли?
— Да нет, вообще не обидно. Изначально стояла задача выйти в
— Останетесь в «Тосно» на следующий сезон?
— Посмотрим, как всё сложится. Мне здесь всё очень нравится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос.
— Сами готовы?
— Почему нет? Коллектив отличный, и меня всё устраивает. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Поэтому очень люблю свой коллектив, весь персонал. Все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ.
— Понимали ведь, что из России путь в сборную закрыт. Почему
— Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня всё складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого. Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы
— Ещё не удалось забить ни одного гола за «Тосно». Не хватает везения или пока не набрали подходящую физическую форму?
— Нет, всё в порядке. Больше скажу — может быть,
— Чувствуете доверие со стороны Дмитрия Парфёнова?
— Да, поэтому, повторюсь, и будем в эти дни решать, как и что будет дальше.
— Говорили уже с ним?
— Нет, мы пока не общались.
— Когда принимали решение переходить в «Тосно», были другие предложения?
— Были, но о них лучше с агентом разговаривать.
— Первое время в России было тяжело или быстро адаптировались?
— У нас прекрасный коллектив, отличные ребята. Мы очень быстро нашли общий язык. Они приняли меня таким, какой я есть. Я считаю, что мы отлично ладим и дружим. Ребята все достаточно взрослые,
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