Милевский: В «Тосно» все были объединены одной мечтой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках 35-го тура ФНЛ «Тосно» одержал гостевую победу в матче с «Нефтехимиком», обеспечив себе тем самым выход в Премьер-Лигу. Следующий сезон станет первым для клуба в элитном дивизионе. Пока вся команда отмечала выполнение поставленной задачи, украинский нападающий Артём Милевский согласился ответить на несколько вопросов «Чемпионата».

— Команда впервые за свою историю вышла в Премьер-Лигу. Какие впечатления?

— Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в Премьер-Лигу. Но я безумно рад, что мы сделали это большое дело.

— То, что не удалось обеспечить себе место в РФПЛ ещё в прошлом туре, давило психологически?

— Мы внутри коллектива говорили на это тему, и, конечно, был какой-то груз ответственности. Психологический момент имел место, но я рад, что всё так закончилось и сложилось как нельзя лучше для команды. Пользуясь случаем, хочу поздравить и тренерский штаб, и директора, и весь персонал «Тосно». Здесь собрались очень хорошие люди.

— Обидно, что не с первого места вышли?

— Да нет, вообще не обидно. Изначально стояла задача выйти в Премьер-Лигу, и мы все справились с ней. А первое или второе место — это здесь уже неважно.

— Останетесь в «Тосно» на следующий сезон?

— Посмотрим, как всё сложится. Мне здесь всё очень нравится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос.

— Сами готовы?

— Почему нет? Коллектив отличный, и меня всё устраивает. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Поэтому очень люблю свой коллектив, весь персонал. Все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ.

— Понимали ведь, что из России путь в сборную закрыт. Почему всё-таки приняли такое решение?

— Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня всё складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого. Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы всё-таки вышли в Премьер-Лигу и выполнили поставленную задачу.

— Ещё не удалось забить ни одного гола за «Тосно». Не хватает везения или пока не набрали подходящую физическую форму?

— Нет, всё в порядке. Больше скажу — может быть, из-за того, что не забил ни одного гола, какой-то груз действительно висит надо мной, но я стараюсь. Играю не так много, как хотел бы, но всё понимаю: лимит на легионеров и так далее. В каждой игре стараюсь найти свой момент, свой шанс. Пока не получилось, но всё ещё в впереди.

— Чувствуете доверие со стороны Дмитрия Парфёнова?

— Да, поэтому, повторюсь, и будем в эти дни решать, как и что будет дальше.

— Говорили уже с ним?

— Нет, мы пока не общались.

— Когда принимали решение переходить в «Тосно», были другие предложения?

— Были, но о них лучше с агентом разговаривать.

— Первое время в России было тяжело или быстро адаптировались?