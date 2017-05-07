«Енисей» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, переиграв «Сокол»

Футболисты «Енисея» уверенно переиграли саратовский «Сокол» в рамках 35 тура ФНЛ. Матч прошел 6 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске.

«Красно-синие» открыли счет на 33-й минуте, когда Артур Саркисов головой замкнул подачу с фланга. Саратовцы отыграли отставание на 67-й минуте — Михаил Платика забил гол красивым обводящим ударом с угла штрафной.

На 74-й минуте «Енисей» вновь вышел вперед благодаря Сергею Самодину, реализовавшему выход «один на один». Спустя восемь минут Самодин сделал дубль, переправив мяч в пустые ворота. В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Енисея».

«Была очень сложная игра. Не скажу, что какая-то из команд обладала преимуществом… Сегодня была равная игра, имели хорошие подходы, забили три гола. В концовке, на мой взгляд, выглядели чуть получше. “Сокол” борется за определенные места и поэтому тяжело было взламывать их мощную оборону — грамотно играли позиционно, выполняли установки тренера. Хочу пожелать саратовцам остаться в ФНЛ, потому что команда с такой игрой достойна этого турнира. Сам матч держал в напряжении всех до финального свистка. Хочу сказать спасибо своим ребятам за то, что подарили праздник болельщикам!», — сказал после матча главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

Красноярская команда продлила свою беспроигрышную серию в ФНЛ до семи матчей кряду — в последний раз «Енисей» потерял три очка в конце марта, когда в гостях уступил «Тамбову» (0:1). Также стоит отметить Сергея Самодина, который установил рекорд клуба — форвард «красно-синих» забивает в семи матчах подряд.

Согласно официальным данным, на Центральный стадион пришли 5000 человек, что является лучшим показателем посещаемости в этом году. Поддержать футболистов «Енисея» пришел губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Благодаря победе над «Соколом» подопечные Тихонова закрепились на 3-м месте в таблице ФНЛ, набрав 57 очков после 35 игр. Теоретически «Енисей» может гарантировать себе стыковые матчи уже в следующем туре, если обыграет «Шинник», а конкуренты потеряют очки.

Матч с ярославской командой пройдет 10 мая на поле соперника. Заключительный домашний матч в рамках ФНЛ намечен на 14 мая, когда «Енисей» примет «Тюмень». Сезон в первом дивизионе завершается 20 мая выездным матчем с «Нефтехимиком», который уже потерял шансы на сохранение прописки в ФНЛ.