«Енисей» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ, переиграв «Сокол»
Красноярцы могут гарантировать себе стыковые матчи в следующем туре.
Футболисты «Енисея» уверенно переиграли саратовский «Сокол» в рамках 35 тура ФНЛ. Матч прошел 6 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске.
«Красно-синие» открыли счет на 33-й минуте, когда Артур Саркисов головой замкнул подачу с фланга. Саратовцы отыграли отставание на 67-й минуте — Михаил Платика забил гол красивым обводящим ударом с угла штрафной.
На 74-й минуте «Енисей» вновь вышел вперед благодаря Сергею Самодину, реализовавшему выход «один на один». Спустя восемь минут Самодин сделал дубль, переправив мяч в пустые ворота. В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Енисея».
«Была очень сложная игра. Не скажу, что
Красноярская команда продлила свою беспроигрышную серию в ФНЛ до семи матчей кряду — в последний раз «Енисей» потерял три очка в конце марта, когда в гостях уступил «Тамбову» (0:1). Также стоит отметить Сергея Самодина, который установил рекорд клуба — форвард «красно-синих» забивает в семи матчах подряд.
Согласно официальным данным, на Центральный стадион пришли 5000 человек, что является лучшим показателем посещаемости в этом году. Поддержать футболистов «Енисея» пришел губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
Благодаря победе над «Соколом» подопечные Тихонова закрепились на 3-м месте в таблице ФНЛ, набрав 57 очков после 35 игр. Теоретически «Енисей» может гарантировать себе стыковые матчи уже в следующем туре, если обыграет «Шинник», а конкуренты потеряют очки.
Матч с ярославской командой пройдет 10 мая на поле соперника. Заключительный домашний матч в рамках ФНЛ намечен на 14 мая, когда «Енисей» примет «Тюмень». Сезон в первом дивизионе завершается 20 мая выездным матчем с «Нефтехимиком», который уже потерял шансы на сохранение прописки в ФНЛ.
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