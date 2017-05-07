«Луч-Энергия» не оправдал надежд приморцев
В субботу приморский «Луч-Энергия» уступил победу хабаровскому «СКА-Хабаровск», об этом сообщает ИА «Дейта».
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Матч проходил во Владивостоке на стадионе «Динамо». Первый тайм закончился со счетом 0−0. Однако в начале второго тайма аргентинский нападающий «СКА» Хуан Лескано забил гол в ворота «Луча». А Максим Казанков пустил второй гол в ворота приморцев.
Игра закончилась со счетом 0−2 в пользу «СКА», что позволило им войти в четверку лучших в таблице ФНЛ.
«Луч-Энергия» остался на 12 строчке с активом в 39 очков.
Составы команд:
«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Попов, Грицаенко, Насадюк, Кашкавал, Килин, Гриднев, Ребко, Машнев (Столбовой, 63), Носов (Гордиенко, 73).
«СКА»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко (Астафьев, 82), Лескано (Кобялко, 87), Дедечко, Казанков (Калинский, 89), Никифоров, Корян, Карасев (Друзин, 75).
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск).
Ирина Петрова.
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