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7 мая 2017, 8:29 | Футбол: Первый дивизион | ДЕЙТА

«Луч-Энергия» не оправдал надежд приморцев

В субботу приморский «Луч-Энергия» уступил победу хабаровскому «СКА-Хабаровск», об этом сообщает ИА «Дейта».

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Матч проходил во Владивостоке на стадионе «Динамо». Первый тайм закончился со счетом 0−0. Однако в начале второго тайма аргентинский нападающий «СКА» Хуан Лескано забил гол в ворота «Луча». А Максим Казанков пустил второй гол в ворота приморцев.

Игра закончилась со счетом 0−2 в пользу «СКА», что позволило им войти в четверку лучших в таблице ФНЛ.

«Луч-Энергия» остался на 12 строчке с активом в 39 очков.

Составы команд:

«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Попов, Грицаенко, Насадюк, Кашкавал, Килин, Гриднев, Ребко, Машнев (Столбовой, 63), Носов (Гордиенко, 73).

«СКА»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко (Астафьев, 82), Лескано (Кобялко, 87), Дедечко, Казанков (Калинский, 89), Никифоров, Корян, Карасев (Друзин, 75).

Главный судья: Николай Волошин (Смоленск).

Ирина Петрова.
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