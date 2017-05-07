Картофельное поле «Тосно» не помеха. Главные события 35-го тура ФНЛ

«ТОСНО» ОФОРМИЛ ВЫХОД В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ.

Случилось то, что могло произойти еще несколько туров назад, — «Тосно» вышел в премьер-лигу. Подопечные Дмитрия Парфенова на выезде обыграли «Нефтехимик» — 2:0. Оба гола команда из Ленинградской области забила, оказавшись расторопнее соперника на стандартных положениях, — угловом и штрафном. Отличились защитник Сухарев и полузащитник Чиркин.

С игры забить команды не смогли во многом из-за качества поля — оно лишь отдаленно напоминало футбольное, а больше было похоже на картофельное. «Это поле… Такого газона я еще не видел. Мне жалко и ребят, и болельщиков. Всем хочется футбола, а тут борьба», — сказал Парфенов.

Выход в премьер-лигу — первый серьезный успех для Парфенова-тренера. Несмотря на это после игры он был спокоен: «Ребят хочется поблагодарить, руководство, болельщиков. Мы одной семьей двигались к этой цели, мы пришли, но пока осознание еще не пришло, хотя сделали дело, но проблем с этим, думается, не будет». Матч: Нефтехимик — Тосно.

«ДИНАМО» СДЕЛАЛО ДОБРОЕ ДЕЛО.

«Факел» на выезде выиграл у «Динамо» — 1:0. Победу воронежская команда одержала благодаря результативной контратаке. Таким образом, подопечные Павла Гусева исправились за поражение от «Енисея» (0:3) в прошлом туре. Однако не это событие стало главным в игре.

После матча на поле вышел девятилетний Ваня Кривенко. Вместе с игроками он принял участие в совместных исполнениях динамовских зарядов футболистов и болельщиков. Скандирований было два: «Это «Динамо» и «Лишь в одну команду мы верим». После встречи мальчишка проследовал в раздевалку бело-голубых. Там он получил подарок — игровую футболку Владимира Рыкова.

Кто такой Ваня? Он — большой боец. Ему удалось победить рак, а сейчас он нуждается в реабилитации. Мальчик является подопечным благотворительного фонда «Настенька». Поддержку этому фонду оказывает московское «Динамо». 27 апреля игроки этой команды (Шунин, Козлов, Сапета и Лещук) пожаловали в гости к юноше, чтобы поднять ему настроение. Футболисты пообщались с Ваней, подарили ему подарки, а в конце встречи пригласили на домашний матч с «Факелом». Иван приехал на него в компании мамы и брата.

«Жизнь — это не только футбол. И поэтому мы сегодня дали Ване Кривенко побывать на поле», — сказал после игры наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев. Матч: Динамо — Факел.

«ЗЕНИТ-2» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ.

Ни одной победы до этого уик-энда не одержал «Зенит-2» в 2017-м году. И вот — случилось! Повержена многострадальная «Мордовия» — 3:1. Дубль на счету Кирилла Погребняка.

Чтобы выйти из полосы неудач, «Зенит-2» решил менять обстановку. В этот раз питерцы заняли ту раздевалку, в которой обычно располагаются гости. Капитаном команды был Егор Бабурин, а не Константин Зырянов. Вот как смену капитана прокомментировал Владислав Радимов: «Зырянов пришел и сказал: давай поменяем капитана что ли».

После игры Радимов по просьбе журналистов остановился на теме психологии: «Психология в футболе важна. Особенно когда не выигрываешь. Когда наши игроки ведут в счете, в концовке их начинает трясти. Конечно, это психология, дело только в ней. Но если игроки хотят идти дальше, играть на других стадионах, они должны это преодолевать». Матч: Зенит-2 — Мордовия.

«ЕНИСЕЙ» ПРИБЛИЗИЛСЯ К СТЫКОВЫМ МАТЧАМ.

Команда Андрея Тихонова довела победную серию до пяти игр! На сей раз она обыграла «Сокол» — 3:1. Все голы забили футболисты атакующей группы: дубль сделал центральный нападающий Сергей Самодин, один мяч отправил в сетку правый полузащитник Артур Саркисов.