Картофельное поле «Тосно» не помеха. Главные события 35-го тура ФНЛ
«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второй по силе футбольной лиги страны.
«ТОСНО» ОФОРМИЛ ВЫХОД В
Случилось то, что могло произойти еще несколько туров назад, — «Тосно» вышел в
С игры забить команды не смогли во многом
Выход в
«ДИНАМО» СДЕЛАЛО ДОБРОЕ ДЕЛО.
«Факел» на выезде выиграл у «Динамо» — 1:0. Победу воронежская команда одержала благодаря результативной контратаке. Таким образом, подопечные Павла Гусева исправились за поражение от «Енисея» (0:3) в прошлом туре. Однако не это событие стало главным в игре.
После матча на поле вышел девятилетний Ваня Кривенко. Вместе с игроками он принял участие в совместных исполнениях динамовских зарядов футболистов и болельщиков. Скандирований было два: «Это «Динамо» и «Лишь в одну команду мы верим». После встречи мальчишка проследовал в раздевалку
Кто такой Ваня? Он — большой боец. Ему удалось победить рак, а сейчас он нуждается в реабилитации. Мальчик является подопечным благотворительного фонда «Настенька». Поддержку этому фонду оказывает московское «Динамо». 27 апреля игроки этой команды (Шунин, Козлов, Сапета и Лещук) пожаловали в гости к юноше, чтобы поднять ему настроение. Футболисты пообщались с Ваней, подарили ему подарки, а в конце встречи пригласили на домашний матч с «Факелом». Иван приехал на него в компании мамы и брата.
«Жизнь — это не только футбол. И поэтому мы сегодня дали Ване Кривенко побывать на поле», — сказал после игры наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев. Матч: Динамо — Факел.
«ЗЕНИТ-2» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ.
Ни одной победы до этого
Чтобы выйти из полосы неудач, «Зенит-2» решил менять обстановку. В этот раз питерцы заняли ту раздевалку, в которой обычно располагаются гости. Капитаном команды был Егор Бабурин, а не Константин Зырянов. Вот как смену капитана прокомментировал Владислав Радимов: «Зырянов пришел и сказал: давай поменяем капитана что ли».
После игры Радимов по просьбе журналистов остановился на теме психологии: «Психология в футболе важна. Особенно когда не выигрываешь. Когда наши игроки ведут в счете, в концовке их начинает трясти. Конечно, это психология, дело только в ней. Но если игроки хотят идти дальше, играть на других стадионах, они должны это преодолевать». Матч: Зенит-2 — Мордовия.
«ЕНИСЕЙ» ПРИБЛИЗИЛСЯ К СТЫКОВЫМ МАТЧАМ.
Команда Андрея Тихонова довела победную серию до пяти игр! На сей раз она обыграла «Сокол» — 3:1. Все голы забили футболисты атакующей группы: дубль сделал центральный нападающий Сергей Самодин, один мяч отправил в сетку правый полузащитник Артур Саркисов.
Чтобы принять участие в стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter