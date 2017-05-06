Бизнес-класс. Почему выход «Тосно» — спасение премьер-лиги
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бизнес-стартап российского футбола добрался до премьер-лиги. И это отличная новость для нашего чемпионата.
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«Тосно» проскочило в
Две главных ассоциации с «Тосно», кроме уже древней победы команды второй лиги над «Спартаком» в Кубке России, это,
Но и то, и другое — как раз признаки работы клуба головой, осмысленности. И
Руководство верит, что и в футболе те же принципы сработают — так гораздо лучше, чем бессвязные ситуативные решения. Есть тактика, «Тосно» ее придерживается. Нашли нужного
«Тосно» было бы больше похоже на «Краснодар», если бы построило собственный стадион: такой план был
«Тосно» уехало, возвращаться не будет — потому что арену в Великом Новгороде к зиме расширят до 10 тысяч зрителей — с этими людьми, когда станут набираться не только на «Спартак» и «Зенит», уже можно будет и клубный маркетинг развернуть. По этой части клуб уже и в ФНЛ отработал на элитном уровне.
Теперь обязательно сотню раз за два месяца до нового сезона всплывет цитата из речи финансового источника клуба Максима Левченко — про желание слить «Тосно» в унитаз. Но в ней же на самом деле ничего удивительного: разве «Газпром» не может слить «Зенит», если захочет? А Гинер — ЦСКА? И Галицкий со своим «Краснодаром» может поступить точно так же. А руководители некоторых областей даже не предупреждают, а просто сливают.
Ценно, что «Тосно» живет прямо: не стесняется выгонять тренеров, менять дом, напрягать отношения с «Зенитом». Действует, когда очень многие предпочли бы банально переждать и затихорились в болоте ФНЛ.
Прямо — не обязательно значит, что идеально и кристально. Схема перехода двух зенитовских парней — пока так и не объясненный феномен, слишком красивое совпадение.
«Тосно» — команда с драйвом и движением. Куда приведет, оценим на новом уровне, но с выходом «Тосно» нашу
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