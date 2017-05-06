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«Тосно» проскочило в премьер-лигу за четыре сезона. Быстрее «Краснодара» и логичнее «Краснодара»: команду Галицкого дважды брали на следующий уровень, потому что отказывались продвигаться другие. «Тосно» из второй лиги не пустило «Текстильщик» — там как раз закалялся в тот момент нынешний тренер тосненцев Дмитрий Парфенов. А в премьер-лигу хотел бы напрямую выйти, например, «Енисей» Андрея Тихонова.

Две главных ассоциации с «Тосно», кроме уже древней победы команды второй лиги над «Спартаком» в Кубке России, это, во-первых, невероятные пять тренерских отставок за первые два сезона. Александр Григорян там, например, ни одного официального матча не провел, ушел после неудачного межсезонного Кубка ФНЛ. А во-вторых, неразбериха с домашним стадионом: сейчас «Тосно» играет в третьем месте, и ни одно из них — не город Тосно Ленинградской области.

Но и то, и другое — как раз признаки работы клуба головой, осмысленности. И бизнес-принципов, которые настолько дефицитны в нашем футболе. Владелец «Тосно» — успешный петербургский девелопер Fort Group — точно так же добивался результата в своем бизнесе на старте.

Руководство верит, что и в футболе те же принципы сработают — так гораздо лучше, чем бессвязные ситуативные решения. Есть тактика, «Тосно» ее придерживается. Нашли нужного топ-менеджера Парфенова — он спокойно строит, развивает уже почти два года.

«Тосно» было бы больше похоже на «Краснодар», если бы построило собственный стадион: такой план был два-три года назад, но процесс застопорился без содействия властей Ленинградской области. А в «Тосно» постоянно думали, ради кого играть. И выбрали вместо статуса отбросов в Петербурге роль желанного постоянного гостя в соседней Новгородской области. Уехать из большого города в соседний маленький, может, не помешало бы и некоторым давним командам премьер-лиги. Даже богатым. Даже тем, кто на крутых стадионах уровня чемпионата мира уже сейчас.

«Тосно» уехало, возвращаться не будет — потому что арену в Великом Новгороде к зиме расширят до 10 тысяч зрителей — с этими людьми, когда станут набираться не только на «Спартак» и «Зенит», уже можно будет и клубный маркетинг развернуть. По этой части клуб уже и в ФНЛ отработал на элитном уровне.

Теперь обязательно сотню раз за два месяца до нового сезона всплывет цитата из речи финансового источника клуба Максима Левченко — про желание слить «Тосно» в унитаз. Но в ней же на самом деле ничего удивительного: разве «Газпром» не может слить «Зенит», если захочет? А Гинер — ЦСКА? И Галицкий со своим «Краснодаром» может поступить точно так же. А руководители некоторых областей даже не предупреждают, а просто сливают.

Ценно, что «Тосно» живет прямо: не стесняется выгонять тренеров, менять дом, напрягать отношения с «Зенитом». Действует, когда очень многие предпочли бы банально переждать и затихорились в болоте ФНЛ.

Прямо — не обязательно значит, что идеально и кристально. Схема перехода двух зенитовских парней — пока так и не объясненный феномен, слишком красивое совпадение.