«Спартак-Нальчик» поделил очки с «Химками»

Встреча прошла в Нальчике на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на 7-й минуте полузащитник Ян Казаев вывел подмосковную команду вперёд, однако в середине первого тайма хавбек хозяев Альберт Богатырев восстановил равенство.

«Спартак-Нальчик» набрал 38 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки», имеющие в активе 48 баллов, — 11-е.