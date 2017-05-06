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6 мая 2017, 20:38 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Спартак-Нальчик» поделил очки с «Химками»

«Спартак-Нальчик» сыграл вничью с «Химками» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла в Нальчике на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на 7-й минуте полузащитник Ян Казаев вывел подмосковную команду вперёд, однако в середине первого тайма хавбек хозяев Альберт Богатырев восстановил равенство.

«Спартак-Нальчик» набрал 38 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки», имеющие в активе 48 баллов, — 11-е.

6.05.2017 18:30 основной раунд: 35-й тур Спартак
Спартак Нч 1:1 Химки
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Хасанби Биджиев Александр Ирхин
Голы
23′ Альберт Богатырев 66
10 Ян Казаев 7′
Составы
Антон Антипов 23
72′ Астемир Соблиров 3
Аслан Дашаев 4
Владислав Семенов 5
89′ Александр Марченко 48
Хасан Ахриев 21
79′ Альберт Богатырев 66
90′ Никита Дроздов 13
Олег Мурачев 95
68′ Шариф Мухаммад 17
Амир Бажев 9
75′ Сергей Крамаренко 70
Денис Войнов 90
73′ Апти Ахъядов 93
Ислам Тлупов 11
18 Вячеслав Исупов
5 Алексей Шумских
6 Никита Лапин
26 Игорь Чернышов 57′
27 Кирилл Заика
10 Ян Казаев
14 Николай Тюнин
25 Диего Малания 66′
9 Андрей Мостовой
23 Батрадз Кокоев 55′
7 Михаил Гащенков 61′
70 Михаил Петрусев 57′
92 Тим Нильсен
11 Илья Кузьмичев 82′
45 Евгений Горячев
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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