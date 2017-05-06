«Спартак-Нальчик» поделил очки с «Химками»
«Спартак-Нальчик» сыграл вничью с «Химками» в матче 35-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча прошла в Нальчике на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 1:1.
Уже на 7-й минуте полузащитник Ян Казаев вывел подмосковную команду вперёд, однако в середине первого тайма хавбек хозяев Альберт Богатырев восстановил равенство.
«Спартак-Нальчик» набрал 38 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Химки», имеющие в активе 48 баллов, — 11-е.
|6.05.2017 18:30
|основной раунд: 35-й тур
|Спартак
|Спартак Нч
|1:1
|Химки
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Хасанби Биджиев
|Александр Ирхин
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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